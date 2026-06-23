Залізничного мосту в окупований Крим більше не існує, — ССО ЗСУ

Сили Спеціальних Операцій ЗС України повідомили, що знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал на ТОТ АР Крим.

"Вибаче, але у нас тут офіційно-термінове: Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО!" – сказано у повідомленні на офіційному каналі Сил Спеціальних операцій у Treads.

Пост ССО ЗСУ Фото: ССО ЗСУ

Військові також зазначили, що "перший пішов" і запитали, чи показувати відео та фото, але поки що не опублікували.

Нагадаємо, 18 червня Сили оборони вже вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на ТОТ АР Крим.

Також українські захисники били по автомобільному мосту через річку Калка в районі населеного пункту Гранітне Донецької області.

"Зазначені об’єкти використовувалися противником для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних військ", — йдеться в повідомленні.

Відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська почали евакуацію окремих підрозділів із Кінбурнської коси через серйозні проблеми з постачанням. За даними українського командування, Сили оборони фактично паралізували логістику окупантів, позбавивши їх стабільного підвезення боєприпасів, пального та продовольства. Фокус пояснював, що це може означати.

На окупованій частині Херсонської області росіяни вже говорять про евакуацію населення до Криму та перенесення частини окупаційної адміністрації.