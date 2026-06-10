Бегство оккупантов с Кинбурнской косы: повторяется ли для России сценарий Херсона-2022

Россияне бегут с Кинбурнской косы. По данным партизанского движения "АТЕШ", оккупационные войска начали покидать позиции из-за проблем со снабжением и ударов украинских дронов по логистике. В то же время на оккупированной Херсонщине уже говорят об эвакуации населения в Крым и переносе части оккупационной администрации. Повторяется ли на юге Украины сценарий российского бегства из Херсона-2022, выяснял Фокус.

Российские войска, вероятно, начали сворачивать свое присутствие на Кинбурнской косе — стратегическом плацдарме между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом, который оккупанты удерживают с 2022 года. Причиной могут быть серьезные проблемы с логистикой, нехватка личного состава и постоянные удары украинских беспилотников по маршрутам поставок.

Об отходе части российских подразделений сообщило партизанское движение "АТЕШ", ссылаясь на своего агента в штабе группировки войск РФ "Днепр". По его данным, подразделения 337-го полка РФ оставляют позиции в северной и западной частях косы из-за фактического коллапса системы обеспечения. В частности, на этот участок больше не поступают боеприпасы, горючее и продовольствие.

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В "АТЕШ" утверждают, что ситуация для российских военных ухудшилась после того, как часть личного состава перебросили на Запорожское направление. Подразделения, которые остались на Кинбурнской косе, понесли значительные потери и долгое время не получали пополнения. В то же время российские огневые группы все хуже противодействуют украинским дронам, из-за чего потери продолжают расти.

Впрочем, официального подтверждения полного отступления оккупантов пока нет. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что украинская сторона не может проверить информацию партизан. В то же время он подтвердил, что Силы обороны системно работают над перерезанием логистических маршрутов российской армии на временно оккупированной части Херсонской области, через которую осуществляется обеспечение группировки на Кинбурнской косе.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также обратили внимание на сообщения об отходе российских войск. По их мнению, украинская кампания ударов по тыловой логистике на юге уже начинает влиять на ситуацию на поле боя. Если информация о сокращении российского присутствия на Кинбурнской косе подтвердится, это может свидетельствовать о постепенном ослаблении позиций РФ на одном из ключевых плацдармов в северо-западной части Черного моря.

Кинбурнская коса имеет важное военное значение, поскольку позволяет контролировать подходы к Днепровско-Бугскому лиману и влиять на безопасность судоходства в порты Николаева и Херсона. Именно поэтому российские войска активно использовали этот район для обстрелов Очакова и контроля морских коммуникаций.

Контроль над Кинбурнской косой — это контроль над украинскими портами

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что значение Кинбурнской косы выходит далеко за пределы военного аспекта.

"Контроль над Кинбурнской косой дает возможность влиять на режим свободного судоходства и фактически контролировать грузопотоки украинских портов. Если бы россияне сохранили этот плацдарм на момент возможных мирных договоренностей, они и в дальнейшем могли бы влиять на внешнеэкономическую деятельность Украины из-за угрозы блокирования портовой инфраструктуры. Именно поэтому Кинбурнская коса имеет не только военное, но и экономическое значение", — объясняет Фокусу эксперт.

По его мнению, нынешние проблемы российской группировки могут быть следствием украинских ударов по логистике.

"Логистический локдаун, созданный Силами обороны Украины, мог привести к нарушению материально-технического обеспечения оккупационных войск. Группировка на Кинбурнской косе критически зависит от поставок горючего, продовольствия и воды. Без этого удерживать позиции там чрезвычайно сложно", — отмечает Снегирев.

В то же время эксперт не исключает и политической составляющей.

"Ситуация в определенной степени напоминает события, которые предшествовали выходу российских войск из Херсона. Еще год назад обсуждались различные варианты возможных уступок со стороны РФ — от международного консорциума по Запорожской АЭС до вопроса Кинбурнской косы как одного из элементов восстановления свободного судоходства. Поэтому исключать, что нынешние события могут быть сигналом о подготовке к определенным договоренностям или частью более широкого сценария завершения войны, я бы не стал", — говорит эксперт.

Эвакуация в Крым и перенос администрации: повторяется ли сценарий выхода РФ из Херсонщины

По мнению Дмитрия Снегирева, внимание стоит обращать не только на ситуацию вокруг Кинбурнской косы, но и на последние действия российской оккупационной власти на Херсонщине.

"Сейчас есть видеообращение гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо, в котором он призывает жителей оккупированных территорий срочно эвакуироваться в оккупированный Крым. Более того, по словам Сальдо, на территории Крыма уже развернуты специальные пункты приема жителей Херсонской области.

Мы проверяли эту информацию, и она подтверждается. Россияне действительно разворачивают мобильные пункты для приема гражданского населения. Но еще важнее другое. В заявлении Сальдо говорилось о том, что часть оккупационной администрации переносится с оккупированных территорий Херсонской области непосредственно на территорию Крыма. А это уже очень серьезный сигнал", — считает эксперт.

По его словам, именно эти процессы могут свидетельствовать о подготовке к сценарию, который уже происходил осенью 2022 года во время отступления российских войск с правобережной Херсонщины.

"Ситуация очень напоминает сценарий выхода россиян из Херсона. Основой тех успешных операций был огневой контроль над логистическими маршрутами противника. И сейчас мы видим похожие процессы. Причем важную роль в этом играет не только украинское оружие, но и американская военно-техническая помощь. Именно использование американских Hornet и других западных средств поражения позволило создать предпосылки для тех непопулярных решений, которые сегодня могут принимать россияне", — отмечает Снегирев.

Эксперт не исключает, что при определенных условиях подобные процессы могут распространиться и на другие оккупированные территории.

"Исключать того, что под контроль Украины может вернуться оккупированная часть Херсонской области, нельзя. Речь идет о создании предпосылок для полной логистической блокады оккупационных войск.

Когда россияне однажды скажут, что принимают очередное "непопулярное решение", это может выглядеть так же как и во время выхода из Херсона. Поэтому перенос оккупационной администрации в Крым выглядит абсолютно логичным шагом в рамках подобного сценария", — продолжает эксперт.

И здесь, по его словам, стоит говорить не только о Кинбурнской косе. Речь идет также о возможности возвращения оккупированных территорий Херсонской области. Не исключает Снегирев и изменений ситуации в Запорожской области. Причем речь не только о контроле над Запорожской АЭС. Скорее всего, если такие процессы будут происходить, то речь пойдет о создании определенного международного консорциума. Россия вряд ли согласится просто выйти из Энергодара, но даже такой вариант был бы положительным сигналом.

По словам эксперта, в пользу такой версии могут свидетельствовать и последние события на Запорожском направлении.

"Сейчас мы видим положительные тенденции на Запорожском направлении. Есть тактические успехи Сил обороны Украины в районе Степногорска, Приморского и Каменского. Это также создает предпосылки или для постепенного отхода российских войск, или для очередных попыток Кремля подать свои действия как вынужденные, но якобы добровольные решения.

Поэтому я бы не исключал, что Соединенные Штаты дожимают эту тему как политически, так и военно. Мы видим результаты масштабирования ударов по российской логистике и одновременное политическое давление", — говорит эксперт.

Впрочем, Снегирев предостерегает от чрезмерного оптимизма, поскольку ситуация в Донецкой области остается крайне сложной.

"К сожалению, параллельно мы достаточно серьезно проседаем в Донецкой области. Ситуация вокруг Константиновки вызывает серьезное беспокойство. Российские войска уже закрепились в многоэтажной застройке и промышленной зоне. А когда противник занимает такие позиции, выбить его оттуда чрезвычайно сложно. Мы уже видели подобное и в Бахмуте, и в Покровске.

Кроме того, расстояние до Краматорска сокращается. По имеющейся информации, российская ствольная артиллерия уже может работать по отдельным районам города. А Краматорск — это не просто большой населенный пункт. Там сосредоточены важные промышленные предприятия", — продолжает Снегирев.

Поэтому, по словам эксперта, положительные сигналы на Херсонщине и Запорожье не отменяют серьезных рисков на Донбассе.

В то же время он советует обратить внимание на три важных сигнала: призыв оккупационных властей к эвакуации населения, развертывание пунктов приема людей в Крыму и перенос части оккупационной администрации из Херсонской области.

"Именно эти три сигнала могут свидетельствовать о том, что на оккупированной части Херсонщины постепенно создаются предпосылки для сценария, который ранее уже завершился отступлением российских войск из Херсона", — заключает Снегирев.

Напомним, ранее Фокус выяснял, способна ли Россия реализовать свой главный замысел летней кампании 2026 года — захват Константиновки.

Также Фокус писал, что российские артиллерийские подразделения на Херсонском направлении сталкиваются с критическим дефицитом запчастей для ремонта вооружения.