Оккупанты бегут с Кинбурнской косы: ВСУ отрезали армии РФ пути снабжения, — "АТЕШ"

Российские военные начали покидать позиции на Кинбурнской косе в Николаевской области. Причиной стали действия Сил обороны Украины, которые перерезали маршруты снабжения армии РФ.

Об этом сообщили в движении "АТЕШ" со ссылкой на своего агента из штаба группировки войск РФ "Днепр".

Там утверждают, что подразделения 337-го полка срочно покидают позиции из-за полного прекращения поставок боеприпасов, горючего и продовольствия.

По информации источника, из-за значительных потерь личного состава подразделения 337-го полка отводят от береговой линии в северной и западной частях косы. Также отмечается, что огневые группы не могут эффективно противодействовать беспилотникам Сил обороны Украины, из-за чего потери продолжают расти.

В "АТЕШ" заявили, что после переброски части военных на Запорожское направление подразделения, которые остались на Кинбурнской косе, почти потеряли личный состав. При этом доукомплектование, по словам агента, ни разу не проводилось.

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По данным движения, российское командование вынуждено перебрасывать военных с одних позиций на другие. На косе якобы остались лишь остатки подразделений, которые уже не способны удерживать оборону.

В "АТЕШ" утверждают, что логистическая система российских войск на этом участке фронта окончательно разрушилась.

Напомним, ранее в партизанском движении "АТЕШ" сообщили, что российское командование начало переводить часть специалистов Черноморского флота в новосозданные войска беспилотных систем. По данным движения, такое решение связано с потерями флота в Черном море и нехваткой личного состава.

Ранее в движении "АТЕШ" заявили, что российские артиллерийские подразделения на Херсонском направлении сталкиваются с критическим дефицитом запчастей для ремонта вооружения. По данным агента движения, артиллерийские системы все чаще выходят из строя из-за сильного износа, а ремонтные бригады не имеют необходимых комплектующих для их восстановления.