После разгрома в Черном море: РФ перебрасывает специалистов флота в дроновые войска, — "АТЕШ"

Командование Вооруженных Сил Российской Федерации решило перевести часть специалистов Черноморского флота в новосозданные войска беспилотных систем из-за потерь флота и недостатка кадров. Речь идет, в частности, о личном составе 475-го отдельного центра радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщили в партизанском движении "АТЕШ" со ссылкой на своего агента в 475-м отдельном центре радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ.

По данным движения, российское командование считает, что так сможет "эффективнее использовать" личный состав после многочисленных потерь флота в Черном море.

В "АТЕШ" также заявили, что среди российских военных открыто обсуждают возможное увольнение командующего Черноморского флота адмирала Сергея Пинчука. По словам агента движения, его неспособность защитить корабли и береговые базы уже "вышла за пределы внутренней темы".

"Это обсуждается открыто, уже не шепотом — все понимают, что он не справляется", — передал агент "АТЭШ".

В движении добавили, что отток кадров из флота на фоне управленческих проблем свидетельствует о потере боеспособности ВМС РФ после серии потерь в Черном море. Всю собранную информацию, по данным "АТЕШ", передали Силам обороны Украины.

Потери ВС РФ в Черном море

Напомним, ранее западные аналитики и украинские военные сообщали, что Черноморский флот РФ понес значительные потери после серии ударов по кораблям и базам в Крыму. Из-за атак российские суда начали массово перебрасывать из оккупированного Севастополя в Новороссийск, а также рассматривать создание дополнительной базы в абхазском Очамчири.

OSINT-аналитики и российские Telegram-каналы сообщали об ударе украинских морских дронов по патрульному катеру "Соболь" проекта 12200 у берегов оккупированного Крыма. По данным российских источников, после атаки погиб весь экипаж катера, который участвовал в охране Крымского моста.

Также OSINT-аналитики сообщали об ударе украинских морских дронов по российскому катеру "Грачонок" возле Крымского моста. По их данным, в результате атаки РФ потеряла девять военных специалистов, среди которых могли быть водолазы и бойцы, привлеченные к защите моста от морских дронов.