На катере "Грачонок" погибло 9 военных специалистов ВС РФ: чем занимались возле Крымского моста

Дроны Военно-Морских сил Украины ударили по катеру проекта 21980 "Грачонок" флота России, и в результате атаки россияне потеряли девять человек, установили OSINTери. Атака состоялась возле Крымского моста, а поразили не просто военных, но и водолазов. Какие последствия атаки беспилотников морских дронов ВМС Украины по целям, которые прикрывали незаконное сооружение в Крыму?

В результате атаки украинских безэкипажных дронов ВСУ флот РФ потерял 11 человек на противодиверсионном катере "Грачонок", говорится в заметке в Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно". При этом на экипаж катера — это шесть-восемь человек, то есть среди потерь россиян — другие военные специалисты.

Аналитики установили, что во время атаки 30 апреля погибли девять военных специалистов ВС РФ, получили ранения — двое. Других деталей поражения не предоставили, так же не указали источники информации: или это данные из российских пабликов, или от представителей власти РФ, или от собеседников в украинских спецслужбах.

Информацию о потерях ВС РФ из-за удара по катеру "Грачонок" дополнили аналитики портала "Милитарный". В материал отметили, что экипаж катера — шесть моряков. То есть остальные пять человек, которые находились на борту, — это, вероятно, "водолазы или стрелки для обороны от дронов".

Корабли класса "Грачонок" проекта 21980 — 31-метровые военные продиверсионные катера ВС РФ, которые строятся на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане. Согласно данным профильного портала Naval News, с 2008 по 2021 гг. завод передал российской армии суммарно 10 "Грачонков". Основные характеристики катеров проекта "Грачонок" — длина 31 м, тоннажность 138 тонн, скорость около 52 км/ч, время автономной работы в море 5 часов. Вооружение: ПЗРК "Игла", 14,5-мм пулемет МПТУ, гранатометы ДП-65 и ДП-64, также есть акустический гидролокатор "Анапа", навигационная РЛС МП-231, оптико-электронный прибор МТК-201М3 для обнаружения воздушных и надводных объектов, система обнаружения подводных лодок "Кальмар".

Флот РФ — атака на "Грачонок" в Крыму

Отметим, Фокус писал об атаке морских дронов Украины на флот РФ возле оккупированного Крыма. Событие произошло в ночь на 30 апреля, сообщило командование ВМС ВСУ. Во время удара использовали стаю безэкипажных катеров, которые подобрались к кораблям береговой охраны проекта "Соболь" и "Грачонок". На видео видно, что один из кораблей отбивался, поскольку заметны следы от пулеметных очередей и ударов зенитных ракет. Между тем другой корабль попал под удар в виде темного силуэта, который никак не реагировал на приближение морских опасных объектов.

Согласно данным командования ВМС Украины, у россиян были "санитарные и безвозвратные потери": количество не указывалось. Тем временем Минобороны РФ подтвердило ночную атаку беспилотников, но не упомянуло об ударе морских дронов по российскому флоту возле Крымского моста.

Напоминаем, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении трех кораблей РФ в Балтийском море: один — военный катер "Каракурт" с установками для пуска "Калибров" и морским ЗРК "Панцирь-М".