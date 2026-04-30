ВМС поразили катера ВС РФ возле Крымского моста: есть безвозвратные и санитарные потери (видео)

В ночь на 30 апреля морские дроны Военно-Морских сил Украины атаковали два корабля Вооруженных сил Российской Федерации, которые охраняли Крымский мост, сообщило командование. На видео с места событий средства поражения неслись к цели и ударили в борта российских кораблей.

ВМС нанесли удары по сторожевому катеру "Соболь" и противодиверсионному катеру "Грачонок", говорится в сообщении командования на странице Facebook. Согласно предварительным данным, у россиян есть потери в живой силе — раненые и, вероятно, погибшие. Отмечается, что корабли ВС РФ были ключевыми в защите Крымского моста и после поражения украинскими морскими дронами эта защита могла уменьшиться.

"В результате удара были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок". В результате удара противник понес безвозвратные и санитарные потери", — заявило командование ВМС Украины

