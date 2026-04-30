ВМС уразили катери ЗС РФ біля Кримського мосту: є безповоротні та санітарні втрати (відео)

В ніч на 30 квітня морські дрони Військово-Морських сил України атакували два кораблі Збройних сил Російської Федерації, які стерегли Кримський міст, повідомило командування. На відео з місця подій засоби ураження неслись до цілі та вдарили у борти російських кораблів.

ВМС завдали ударів по сторожовому катеру "Соболь" та протидиверсійному катеру "Грачонок", ідеться у дописі командування на сторінці Facebook. Згідно з попередніми даними, у росіян є втрати у живій силі — поранені та, ймовірно, загиблі. Наголошується, що кораблі ЗС РФ були ключовими у захисті Кримського мосту і після ураження українськими морськими дронами цей захист міг зменшитись.

"В результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати", — заявило командування ВМС України.

На опублікованому відео зафіксовано тактику морських дронів під час атаки на російські кораблі. Бачимо, як вони прямували до цілі, ухиляючись від пострілів. Росіяни намагались влучити по об'єкту, який нісся на великій швидкості та коливався на хвилях, але це не вдалось. У кадр потрапило обидва катери, при цьому один відстрілювався, а інший виглядав темним силуетом, який ніяк не відреагував на наближення загрози.

Тим часом у моніторинговому пабліку Exilenova+ повідомили, що росіяни вночі закрили Кримський міст, побоюючись атак України. Сигнал повітряної та морської загрози оголосили о 3 год і станом на 8:40 не скасували, ідеться у дописі. Представник окупаційної адміністрації РФ у Севастополі Михайло Развожаєв проігнорував нічні події, а Міноборони РФ відзвітувало про збиття 189 БпЛА, але змовчало про безекіпажні катери (БЕКи).

