На катері "Грачонок" загинуло 9 військових фахівців ЗС РФ: чим займались біля Кримського мосту

Дрони Військово-Морських сил України вдарили по катеру проєкту 21980 "Грачонок" флоту Росії, і внаслідок атаки росіяни втратили дев'ять осіб, встановили OSINTери. Атака відбулась біля Кримського мосту, а уразили не просто військових, а й водолазів. Які наслідки атаки безпілотників морських дронів ВМС України по цілях, які прикривали незаконну споруду в Криму?

Внаслідок атаки українських безекіпажних дронів ЗСУ флот РФ втратив 11 осіб на протидиверсійному катері "Грачонок", ідеться у дописі в Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно". При цьому на екіпаж катера — це шість-вісім осіб, тобто серед втрат росіян — інші військові фахівці.

Аналітики встановили, що під час атаки 30 квітня загинуло дев'ять військових фахівців ЗС РФ, отримали поранення — двоє. Інших деталей ураження не надали, так само не вказали джерела інформації: чи це дані з російських пабліків, чи від представників влади РФ, чи від співрозмовників в українських спецслужбах.

Інформацію про втрати ЗС РФ через удар по катеру "Грачонок" доповнили аналітики порталу "Мілітарний". У матеріал зауважили, що екіпаж катера — шість моряків. Тобто інші п'ятеро осіб, які перебували на борту, — це, ймовірно, "водолази або стрільці для оборони від дронів".

Кораблі класу "Грачонок" проєкту 21980 — 31-метрові військові продиверсійні катери ЗС РФ, які будуються на Зеленодольському суднобудівному заводі в Татарстані. Згідно з даними профільного порталу Naval News, з 2008 по 2021 рр. завод передав російській армії сумарно 10 "Грачонків". Основні характеристики катерів проєкту "Грачонок" — довжина 31 м, тоннажність 138 тонн, швидкість близько 52 км/год, час автономної роботи в морі 5 годин. Озброєння: ПЗРК "Ігла", 14,5-мм кулемет МПТУ, гранатомети ДП-65 та ДП-64, також є акустичний гідролокатор "Анапа", навігаційною РЛС МП-231, оптико-електронний прилад МТК-201М3 для виявлення повітряних та надводних об'єктів, система виявлення підводних човнів "Кальмар".

Зазначимо, Фокус писав про атаку морських дронів України на флот РФ біля окупованого Криму. Подія сталась в ніч на 30 квітня, повідомило командування ВМС ЗСУ. Під час удару використали зграю безекіпажних катерів, які підібрались до кораблів берегової охорони проєкту "Соболь" та "Грачонок". На відео бачимо, що один з кораблів відбивався, оскільки помітні сліди від кулеметних черг та ударів зенітних ракет. Тим часом інший корабель потрапив під удар у вигляду темного силуету, який ніяк не реагував на наближення морських небезпечних об'єктів.

Згідно з даними командування ВМС України, у росіян були "санітарні та безповоротні втрати": кількість не вказувалась. Тим часом Міноборони РФ підтвердило нічну атаку безпілотників, але не згадало про удар морських дронів по російському флоту біля Кримського мосту.

Нагадуємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження трьох кораблів РФ у Балтійському морі: один — військовий катер "Каракурт" з установками для пуску "Калібрів" та морським ЗРК "Панцир-М".