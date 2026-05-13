Після розгрому в Чорному морі: РФ перекидає фахівців флоту у дронові війська, — "АТЕШ"

Командування Збройних Сил Російської Федерації вирішило перевести частину фахівців Чорноморського флоту до новостворених військ безпілотних систем через втрати флоту та нестачу кадрів. Йдеться, зокрема, про особовий склад 475-го окремого центру радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили в партизанському русі "АТЕШ" із посиланням на свого агента у 475-му окремому центрі радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту РФ.

За даними руху, російське командування вважає, що так зможе "ефективніше використовувати" особовий склад після численних втрат флоту в Чорному морі.

В "АТЕШ" також заявили, що серед російських військових відкрито обговорюють можливе звільнення командувача Чорноморського флоту адмірала Сергія Пінчука. За словами агента руху, його нездатність захистити кораблі та берегові бази вже "вийшла за межі внутрішньої теми".

"Це обговорюється відкрито, вже не пошепки — всі розуміють, що він не справляється", — передав агент "АТЕШ".

Відео дня

У русі додали, що відтік кадрів із флоту на тлі управлінських проблем свідчить про втрату боєздатності ВМС РФ після серії втрат у Чорному морі. Усю зібрану інформацію, за даними "АТЕШ", передали Силам оборони України.

Втрати ЗС РФ у Чорному Морі

Нагадаємо, раніше західні аналітики та українські військові повідомляли, що Чорноморський флот РФ зазнав значних втрат після серії ударів по кораблях і базах у Криму. Через атаки російські судна почали масово перекидати з окупованого Севастополя до Новоросійська, а також розглядати створення додаткової бази в абхазькому Очамчирі.

OSINT-аналітики та російські Telegram-канали повідомляли про удар українських морських дронів по патрульному катеру "Соболь" проєкту 12200 біля берегів окупованого Криму. За даними російських джерел, після атаки загинув увесь екіпаж катера, який брав участь в охороні Кримського мосту.

Також OSINT-аналітики повідомляли про удар українських морських дронів по російському катеру "Грачонок" біля Кримського мосту. За їхніми даними, внаслідок атаки РФ втратила дев’ятьох військових фахівців, серед яких могли бути водолази та бійці, залучені до захисту мосту від морських дронів.