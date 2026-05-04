На катері "Соболь" РФ загинув весь екіпаж: морські дрони ЗСУ vs корпус з алюмінію, — OSINT

В ніч на 30 квітня морські дрони Військово-Морських сил України влучили по патрульному катеру "Соболь" проєкту 12200 флоту Росії, й загинула вся команда, повідомили у мережі. Росіяни заявили, що моряки "захищали" Кримський міст і що відбувся "нерівний бій". При цьому українське командування повідомило про морських дронів, які атакували у 10 разів більші кораблі. Що сталось біля берегів Криму під час удару України?

Внаслідок удару морських дронів ВМС ЗСУ росіяни ховають весь екіпаж військових моряків, які перебували на патрульному катері "Соболь" проєкту 12200, ідеться у дописі Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ" (пише про події у російській владі, армії, спецслужбах). Вказано, що ідеться про корабель з бортовим номером 300, який брав участь у відбиття морської атаки України. Фокус зібрав деталі протистояння катера ЗС РФ та українських засобів ураження.

У каналі опублікували фото таблички з невстановленого місця, на якій перелічуються імена осіб, загиблих на "Соболі". Бачимо, що ідеться про дев'ятьох моряків зі званнями від мічмана до старшого лейтенанта, які загинули у "нерівному морському бою" і захистили "руйнування важливого стратегічного об'єкта РФ". На табличці вказані імена, звання та роки народження фігурантів: Микита Подорога, Андрій Ковтунов, Заїр Ахмедов, Василь Маховский, Юрій Балух, Владислав Гускін, Артем Шевердінов, Олександр Сітюков. У дописі не уточнили, у якому саме населеному пункті зробили фото скоротної таблички з моряками ЗС РФ.

Вибухи в Криму — табличка про моряків катерів "Соболь"

На профільному порталі "Мілітарний" тим часом уточнили, що на табличці є помилка. Зокрема, там вказано про інцидент з "ПСКР-300" (прибережний сторожовий корабель), тим часом насправді ідеться про "ПСКА-300" (патрульний сторожовий катер).

Щоб з'ясувати, що сталось біля берегів Криму в ніч на 30 квітня, можна порівняти характеристики катера ЗС РФ та морських дронів, якими його могли уразити.

Патрульний корабель Соболь" проєкту 12200 — це військові 50-метрові катери ЗС РФ, які почали будуватись у цехах заводу "Алмаз" з 2006 року. Корпус катера — міцний алюмінієвий сплав, місткість паливних баків — 6,8 тонни, максимальна швидкість — до 85 км/год, екіпаж — 2-6 осіб. Зброя — комплекс "Вихрь" з чотирма ракетами, артустановка АК-306 з 500 снарядами, тепло- і телевізійна система для супроводу цілей. Основні завдання — патрулювання берегова охорона. Характеристики російського корабля "Соболь" показують, що морські дрони України без проблем наздогнали катер та підійшли впритул попри наявне озброєння. До всього, дані про кількість загиблих говорять про можливі серйозні пошкодження корпусу та пробиття алюмінієвих бортів.

Вибухи в Криму — харатеристики катерів "Соболь"

Командування не деталізувало, яким саме морським дроном влучило по двох кораблях ЗС РФ в Криму. Раніше Фокус писав про дві моделі безекіпажних катерів, які українці використовували для атак на російський флот та інфраструктуру. Це дрони Magura V5 та Magura V7: перший — з розмірами 5 м та вантажопідйомністю 340 кг, другий — 7 м та 650 кг. Крім того, медіа писали про Sea Baby — 5,5 м та 1 т.

Порівняння розміру дронів та катера ЗС РФ показує, що російський корабель потопили завдяки ударам удесятеро менших об'єктів.

Зазначимо, удар по катерах РФ біля окупованого Криму відбувся в ніч на 30 квітня, повідомило командування ВМС України. З'ясувалось що морські дрони атакували два російські катери, які стерегли Кримський міст від атак України. Засоби ураження влучили по катерах проєктів "Соболь" та "Грачонок": відомо про санітарні та безповоротні втрати.

Зазначимо, 4 травня OSINTери встановили долю екіпажу катера проєкту "Грачонок", який потрапив під удар ВМС України біля Кримського мосту: вижили далеко не усі. OSINTери встановили, що на борту перебувало мінімум 11 осіб, з них дев'яти загинули, а двоє отримали поранення. Аналітики уточнили, що з 11 осіб моряками були 6-8, а решта — водолази та стрільці. Можна порахувати, що один удар ВМС України — це "мінус" 20 військових ЗС РФ.

Нагадуємо, 3 травня Україна дістала кораблі РФ у Балтійському морі: ішлося про два танкери тіньового флоту та про катер проєкту "Каракурт", носій восьми "Калібрів".