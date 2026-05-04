На катере "Соболь" РФ погиб весь экипаж: морские дроны ВСУ vs корпус из алюминия, — OSINT

В ночь на 30 апреля морские дроны Военно-Морских сил Украины попали по патрульному катеру "Соболь" проекта 12200 флота России, и погибла вся команда, сообщили в сети. Россияне заявили, что моряки "защищали" Крымский мост и что произошел "неравный бой". При этом украинское командование сообщило о морских дронах, которые атаковали в 10 раз большие корабли. Что произошло у берегов Крыма во время удара Украины?

В результате удара морских дронов ВМС ВСУ россияне хоронят весь экипаж военных моряков, которые находились на патрульном катере "Соболь" проекта 12200, говорится в сообщении Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" (пишет о событиях в российской власти, армии, спецслужбах). Указано, что речь идет о корабле с бортовым номером 300, который участвовал в отражении морской атаки Украины. Фокус собрал детали противостояния катера ВС РФ и украинских средств поражения.

В канале опубликовали фото таблички с неустановленного места, на которой перечисляются имена лиц, погибших на "Соболе". Видим, что речь идет о девяти моряках со званиями от мичмана до старшего лейтенанта, которые погибли в "неравном морском бою" и защитили "разрушение важного стратегического объекта РФ". На табличке указаны имена, звания и годы рождения фигурантов: Никита Подорога, Андрей Ковтунов, Заир Ахмедов, Василий Маховский, Юрий Балух, Владислав Гускин, Артем Шевердинов, Александр Ситюков. В заметке не уточнили, в каком именно населенном пункте сделали фото скоротной таблички с моряками ВС РФ.

Взрывы в Крыму — табличка о моряках катеров "Соболь"

На профильном портале "Милитарный" тем временем уточнили, что на табличке есть ошибка. В частности, там указано об инциденте с "ПСКР-300" (прибрежный сторожевой корабль), тогда как на самом деле речь идет о "ПСКА-300" (патрульный сторожевой катер).

Чтобы выяснить, что произошло у берегов Крыма в ночь на 30 апреля, можно сравнить характеристики катера ВС РФ и морских дронов, которыми его могли поразить.

Патрульный корабль "Соболь" проекта 12200 — это военные 50-метровые катера ВС РФ, которые начали строиться в цехах завода "Алмаз" с 2006 года. Корпус катера — прочный алюминиевый сплав, вместимость топливных баков — 6,8 тонны, максимальная скорость — до 85 км/ч, экипаж — 2-6 человек. Оружие — комплекс "Вихрь" с четырьмя ракетами, артустановка АК-306 с 500 снарядами, тепло- и телевизионная система для сопровождения целей. Основные задачи — патрулирование береговая охрана. Характеристики российского корабля "Соболь" показывают, что морские дроны Украины без проблем догнали катер и подошли вплотную, несмотря на имеющееся вооружение. Ко всему, данные о количестве погибших говорят о возможных серьезных повреждениях корпуса и пробитии алюминиевых бортов.

Взрывы в Крыму — харатеристики катеров "Соболь"

Командование не детализировало, каким именно морским дроном попало по двум кораблям ВС РФ в Крыму. Ранее Фокус писал о двух моделях безэкипажных катеров, которые украинцы использовали для атак на российский флот и инфраструктуру. Это дроны Magura V5 и Magura V7: первый — с размерами 5 м и грузоподъемностью 340 кг, второй — 7 м и 650 кг. Кроме того, медиа писали о Sea Baby — 5,5 м и 1 т.

Сравнение размера дронов и катера ВС РФ показывает, что российский корабль потопили благодаря ударам в десять раз меньших объектов.

Отметим, удар по катерам РФ возле оккупированного Крыма состоялся в ночь на 30 апреля, сообщило командование ВМС Украины. Выяснилось что морские дроны атаковали два российских катера, которые стерегли Крымский мост от атак Украины. Средства поражения попали по катерам проектов "Соболь" и "Грачонок": известно о санитарных и безвозвратных потерях.

Отметим, 4 мая OSINTеры установили судьбу экипажа катера проекта "Грачонок", который попал под удар ВМС Украины возле Крымского моста: выжили далеко не все. OSINTеры установили, что на борту находилось минимум 11 человек, из них девять погибли, а двое получили ранения. Аналитики уточнили, что из 11 человек моряками были 6-8, а остальные — водолазы и стрелки. Можно посчитать, что один удар ВМС Украины — это "минус" 20 военных ВС РФ.

Напоминаем, 3 мая Украина достала корабли РФ в Балтийском море: речь шла о двух танкерах теневого флота и о катере проекта "Каракурт", носителе восьми "Калибров".