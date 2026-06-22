У Криму почались віялові відключення: сидітимуть без світла по три години, — ЗМІ
Представник окупаційної влади Російської Федерації, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що на півострові припинили вільний продаж пального, та попередив про перебої з електроенергією. Тим часом у Криму почались віялові відключення та запровадили графіки подання світла. Як відреагувала окупаційна адміністрація на "інциденти на Керченському напрямку"?
У окупованому Криму стались аварії на електромережах, внаслідок яких 21 червня сталось знеструмлення у трьох районах півострова, ідеться у матеріалі медіа "Радіо Свобода" з посиланням на місцеву енергетичну компанію та "губернатора" Развожаєва. Відключення почались після перебоїв з пальним та перерізання логістики на окупований півострів, на якому, окрім графіків відключень, запровадили також обмеження для громадського транспорту та на прибуття відпочивальників у дитячі табори.
Місцева енергокомпанія "Крименерго" 21 червня повідомила, що відбулись віялові відключення у трьох енергорайонах півострова — у "Північно-західному", "Центральному" та "Південнобережному". Вказано, що причина інцидентів — "пошкодження електромереж". Інформація з'явилась о 10:20 у неділю. Також у дописі ішлося про те, що почались ремонтні роботи. Через п'ять годин, близько 14:50, енергетики проінформували, що через аварії запроваджують графіки відключення, які розміщені на порталах відповідних місцевих адміністрацій.
"Радіо Свобода" зібрало на російських ресурсах інформацію про відключення. Російське медіа Forpost опублікувало дані про графік відключень: орієнтовно, світло вимикатимуть кожні три години в Алушті, Джанкої, і також у Нижньогірському, Чорноморському, Красноперекопському районах. Тривалість відключень — три години, заявив представник окупаційної влади Чорноморського району Андрій Шатиренко. У Алушті та у Красноперекопському районі: з 0:00 до 03:00 — є електроенергія, потім з 3:00 до 6:00 — немає, і таке чергування протягом доби. В Судаку вимикатимуть світло на три години на добу, але графіка поки що немає. Крім того, деякі населені пункти почали вимикати вуличне освітлення на нічний час, ідеться у матеріалі. Також зауважується, що на півострові можливі відключення води й тому людей закликають зробити запаси, ідеться у матеріалі.
Медіа не навело пояснень російської влади щодо причин проблем зі світлом в Криму. Але при цьому статті є заява Міноборони України про те, що Крим "стане островом". Крім того, є фото Таврійської ТЕС з почорнілими будівлями, які опублікували в анонімному Telegram-каналі сил опору "Крымский ветер". У каналі вказано, що пошкодження з'явились після атаки в ніч на 21 червня. На фото — вигорілий резервуар та почорніла будівля, яка стоїть поруч.
Удари по Криму — деталі
Тим часом вдень 22 червня Развожаєв написав у Telegram-каналі, що у Криму не продають пальне звичайним громадянам, а весь бензин іде на заправку міських служб. Також він підтвердив, що в регіонах справді можуть бути відключення світла, але, з його слів, у Севастополі таких проблем поки немає. Крім того, Развожаєв сказав, що населенню варто запастись дизель-генераторами на випадок відключень та пальним для них: на АЗС мають створити умови, що пальне для них відшукалось.
Зазначимо, Фокус писав про інші проблеми, які стались в Криму після серії ударів України. Наприклад, глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив, що припиняється продаж бензину для населення. Також стало відомо, що на півострові не приймають дітей у дитячі табори "у зв'язку з ситуацією".
Нагадуємо, з середини травня ЗСУ посилили повітряні атаки на логістику в Крим: вибухали мости на Кримському перешийку.