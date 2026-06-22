У Криму почались віялові відключення: сидітимуть без світла по три години, — ЗМІ

Представник окупаційної влади Російської Федерації, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що на півострові припинили вільний продаж пального, та попередив про перебої з електроенергією. Тим часом у Криму почались віялові відключення та запровадили графіки подання світла. Як відреагувала окупаційна адміністрація на "інциденти на Керченському напрямку"?

У окупованому Криму стались аварії на електромережах, внаслідок яких 21 червня сталось знеструмлення у трьох районах півострова, ідеться у матеріалі медіа "Радіо Свобода" з посиланням на місцеву енергетичну компанію та "губернатора" Развожаєва. Відключення почались після перебоїв з пальним та перерізання логістики на окупований півострів, на якому, окрім графіків відключень, запровадили також обмеження для громадського транспорту та на прибуття відпочивальників у дитячі табори.

Місцева енергокомпанія "Крименерго" 21 червня повідомила, що відбулись віялові відключення у трьох енергорайонах півострова — у "Північно-західному", "Центральному" та "Південнобережному". Вказано, що причина інцидентів — "пошкодження електромереж". Інформація з'явилась о 10:20 у неділю. Також у дописі ішлося про те, що почались ремонтні роботи. Через п'ять годин, близько 14:50, енергетики проінформували, що через аварії запроваджують графіки відключення, які розміщені на порталах відповідних місцевих адміністрацій.

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Удари по Криму — "Кримненерго" про обмеження електропостачання, 21 червня Фото: Скриншот

"Радіо Свобода" зібрало на російських ресурсах інформацію про відключення. Російське медіа Forpost опублікувало дані про графік відключень: орієнтовно, світло вимикатимуть кожні три години в Алушті, Джанкої, і також у Нижньогірському, Чорноморському, Красноперекопському районах. Тривалість відключень — три години, заявив представник окупаційної влади Чорноморського району Андрій Шатиренко. У Алушті та у Красноперекопському районі: з 0:00 до 03:00 — є електроенергія, потім з 3:00 до 6:00 — немає, і таке чергування протягом доби. В Судаку вимикатимуть світло на три години на добу, але графіка поки що немає. Крім того, деякі населені пункти почали вимикати вуличне освітлення на нічний час, ідеться у матеріалі. Також зауважується, що на півострові можливі відключення води й тому людей закликають зробити запаси, ідеться у матеріалі.

Медіа не навело пояснень російської влади щодо причин проблем зі світлом в Криму. Але при цьому статті є заява Міноборони України про те, що Крим "стане островом". Крім того, є фото Таврійської ТЕС з почорнілими будівлями, які опублікували в анонімному Telegram-каналі сил опору "Крымский ветер". У каналі вказано, що пошкодження з'явились після атаки в ніч на 21 червня. На фото — вигорілий резервуар та почорніла будівля, яка стоїть поруч.

Удари по Криму — Таврійська ТЕС після удару 21 червня Фото: Крымский ветер

Удари по Криму — деталі

Тим часом вдень 22 червня Развожаєв написав у Telegram-каналі, що у Криму не продають пальне звичайним громадянам, а весь бензин іде на заправку міських служб. Також він підтвердив, що в регіонах справді можуть бути відключення світла, але, з його слів, у Севастополі таких проблем поки немає. Крім того, Развожаєв сказав, що населенню варто запастись дизель-генераторами на випадок відключень та пальним для них: на АЗС мають створити умови, що пальне для них відшукалось.

Удари по Криму — Развожаєв про відключення світла, 22 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші проблеми, які стались в Криму після серії ударів України. Наприклад, глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив, що припиняється продаж бензину для населення. Також стало відомо, що на півострові не приймають дітей у дитячі табори "у зв'язку з ситуацією".

Нагадуємо, з середини травня ЗСУ посилили повітряні атаки на логістику в Крим: вибухали мости на Кримському перешийку.