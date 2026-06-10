Чонгарський міст знищено ударами БпЛА: з'явилися супутникові знімки наслідків (фото)

Чонгарський міст, що з’єднує материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом, зазнав критичних пошкоджень внаслідок атак БпЛА. За попередніми заявами українських посадовців, споруда знищена, а рух через неї зупинено.

Про це свідчать супутникові знімки наслідіків атаки БпЛА в ніч на 7 червня, які оприлюднив проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода".

Так, на знімках компанії Planet Labs зафіксовано суттєві пошкодження дорожнього полотна в центральній частині мосту. Зокрема, на фото помітні характерні сліди уражень, а також тимчасова понтонна конструкція,яку розмістили поруч. Ймовірно, її використовують як альтернативний шлях після втрати основної переправи.

Наслідки удару БпЛА по Чонгарському мосту Фото: Схеми Наслідки удару БпЛА по Чонгарському мосту Фото: Схеми

Після удару по мосту, що має стратегічне значення для РФ, окупаційна влада Херсонської області повідомила про повне перекриття руху. Загалом, ця переправа використовується російськими військовими як один із головних логістичних маршрутів для постачання підрозділів на півдні України та в Криму.

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Крім того, у Збройних силах України заявили, що операція була проведена спільно підрозділами 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 та 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. За їхніми словами, для ураження об’єкта застосовувалися безпілотні системи, зокрема дрони українського виробництва.

Журналісти "Схем" також встановили, що ще до останніх атак російська сторона могла готуватися до можливих ударів по цьому об’єкту. Перші елементи тимчасових переправ біля мосту фіксувалися ще у 2023 році.

Згодом, через декілька днів після основго удару, 9 червня, район Чонгарського мосту знову атакували безпілотниками. Втім, на цей момент відсутні супутникові дані, які б дозволили оцінити масштаби можливих нових пошкоджень.

Ба більше, у Центрі протидії дезінформації заявляють, що міст фактично зруйнований, а російська сторона намагається приховати реальний стан об’єкта на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що в районі Чонгара на тимчасово окупованій частині Херсонської області внаслідок нічної атаки безпілотників було пошкоджено міст, який російські війська використовували для логістичного сполучення з окупованим Кримом. Після удару окупаційна влада була змушена перекрити рух через пункт пропуску "Джанкой" та перенаправити транспорт альтернативними маршрутами через "Армянськ" і "Перекоп".

Згодом, вдруге цей же міст атакували 9 червня. За даними "губернатора" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо, внаслідок удару об’єкт знову зазнав пошкоджень, тому рух транспорту довелося зупинити.