БпЛА вдарили по Чонгарському мосту: РФ перекрили один із ключових маршрутів до Криму (фото)

У районі Чонгара на тимчасово окупованій частині Херсонської області внаслідок нічної атаки безпілотників було пошкоджено міст, який використовується російськими військами для логістичного сполучення з окупованим Кримом. Після удару окупаційна влада була змушена тимчасово перекрити рух через пункт пропуску "Джанкой" та перенаправити транспорт альтернативними маршрутами.

Про це повідомив у Telegram проросійський колаборант і самопроголошений "губернатор" окупованої частини Херсонської області. За його словами, внаслідок атаки БПЛА було пошкоджено дорожнє полотно мосту в районі Чонгара. Через це рух через автомобільний пункт пропуску "Джанкой" тимчасово зупинили. Зокрема, окупаційна адміністрація заявила, що транспорт наразі скеровують через пункти пропуску "Армянськ" та "Перекоп", а на місці працюють ремонтні бригади. Коли рух буде відновлено, російська сторона поки не повідомляє.

Удар БпЛА по Чангарському мосту Фото: Telegram Удар БпЛА по Чангарському мосту Фото: Telegram

Інформацію про удар підтвердив також громадський діяч і радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Він зазначив, що окупанти самі повідомили про атаку дронів на Чонгарський міст, який є одним із ключових маршрутів сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

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Після удару по мосту окупаційна влада перекрила рух через пункт пропуску "Джанкой" Фото: Telegram Після удару по мосту окупаційна влада перекрила рух через пункт пропуску "Джанкой" Фото: Telegram

Як пише видання Nfront, українські військові продовжують посилювати вогневий контроль над логістичними шляхами противника на півдні. За даними ресурсу, удар по мосту в районі Чонгара став черговою спробою ускладнити забезпечення російського угруповання на окупованих територіях.

Після атаки окупаційна влада підтвердила пошкодження дорожнього покриття та оголосила про зміну маршрутів руху.

"Після удару окупанти оприлюднили оновлені маршрути логістики. Якщо закриють ще один пункт пропуску, єдиним шляхом до Криму залишиться Кримський міст", — йдеться в матеріалі.

Видання також нагадало, що, за словами військовослужбовця ЗСУ та політолога Кирила Сазоновна, удари по логістичних об'єктах мають важливе значення для послаблення можливостей окупаційних військ. Загалом, порушення транспортного сполучення створює проблеми з постачанням боєприпасів, перекиданням підкріплень, проведенням ротацій та евакуацією особового складу.

"Удари по логістичних маршрутах ускладнюють постачання не лише до Криму, а й для всього південного угруповання окупантів", — цитує його Nfront.

Варто зауважити, що інформацію про удар по Чонгарському мосту наразі не підтверджували та не коментували у Генеральному штабі ЗСУ, а також інші офіційні органи чи представники української влади.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 червня в окупованому Криму пролунали вибухи під час атаки безпілотників. За даними моніторингових каналів, під ударом могли опинитися нафтобази у Феодосії та Леніно. Також про вибухи повідомляли жителі Джанкойського району, Севастополя та Сімферополя, а в Нижньогірському, ймовірно, було атаковано військовий об'єкт російських окупантів.

Також Фокус писав, що вранці 6 червня Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали атаки безпілотників, на тлі чого в Кронштадті тимчасово обмежували в’їзд і виїзд, а частину автобусних маршрутів зупиняли або змінювали. Крім того, російська влада заявляла про збиття дронів і повідомляла про перебої зі зв’язком.