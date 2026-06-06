У Санкт-Петербурзі після атаки дронів закрили для транспорту Кронштадт

Уранці 6 червня Санкт-Петербург і Ленінградську область атакували безпілотники, після чого Кронштадт тимчасово закривали на в’їзд і виїзд. В російському місті призупиняли або змінювали рух низки автобусних маршрутів.

Кронштадт – це місто-фортеця й порт на острові Котлін у Балтійському морі, який прикриває морські підходи до Санкт-Петербурга. Через перекриття руху в Кронштадт і з міста тимчасово призупиняли роботу автобусних маршрутів №1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207 і 215. Також через неможливість проїзду Макаровською вулицею біля Докового мосту маршрути автобусів №1Кр і 3Кр тимчасово змінили, повідомляє ТАСС з посиланням на міську установу "Організатор перевезень".

Згодом у пресслужбі адміністрації Кронштадтського району заявили, що обмеження на в’їзд і виїзд із Кронштадта зняли. Після цього транспортне сполучення почали поступово відновлювати.

Відео дня

Російська влада заявила про збиття 141 БпЛА над регіоном, падіння уламків у кількох районах Ленобласті та пожежу біля селища Велика Іжора, водночас моніторингові канали писали про понад 400 дронів, які рухалися в напрямку Санкт-Петербурга та Москви.

За повідомленнями російських джерел, уранці 6 червня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. На цьому тлі губернатор Петербурга Олександр Беглов близько сьомої ранку звернувся до жителів міста із закликом залишатися вдома та не виходити на вулицю. Беглов уперше зробив таке попередження під час повітряної атаки. Уночі та вранці в Санкт-Петербурзі також фіксували перебої з роботою мобільного інтернету.

За даними моніторингових каналів, імовірними цілями атаки стали об’єкти, пов’язані з військовою та паливною інфраструктурою. Зокрема, під ударом опинилися НДІ морської теплотехніки в Ломоносові, де, як зазначають джерела, створюють підводне озброєння, Петергофська нафтобаза та Кадетський морський корпус у Кронштадті.

Нагадаємо, що 6 червня дрони масово атакували Ленінградську область РФ. Дим помітили біля НДІ Морської теплотехніки в Ломоносові, який пов’язаний із розробленням підводної зброї. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про нібито збиття 141 БпЛА над регіоном.

Раніше ми також інформували, що Сили безпілотних систем України заявили про ураження російського корвета "Бойкий" у Кронштадті. Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що удар завдали по кораблю під час планового ремонту в сухому доці. Корвет проєкту 20380 входить до складу Балтійського флоту РФ і є носієм керованого ракетного озброєння.