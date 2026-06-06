В Санкт-Петербурге после атаки дронов закрыли для транспорта Кронштадт после атаки дронов

Утром 6 июня Санкт-Петербург и Ленинградскую область атаковали беспилотники, после чего Кронштадт временно закрывали на въезд и выезд. В российском городе приостанавливали или меняли движение ряда автобусных маршрутов.

Кронштадт — это город-крепость и порт на острове Котлин в Балтийском море, который прикрывает морские подходы к Санкт-Петербургу. Из-за перекрытия движения в Кронштадт и из города временно приостанавливали работу автобусных маршрутов №1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207 и 215. Также из-за невозможности проезда по Макаровской улице возле Докового моста маршруты автобусов №1Кр и 3Кр временно изменили, сообщает ТАСС со ссылкой на городское учреждение "Организатор перевозок".

Впоследствии в пресс-службе администрации Кронштадтского района заявили, что ограничения на въезд и выезд из Кронштадта сняли. После этого транспортное сообщение начали постепенно восстанавливать.

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Российские власти заявили о сбитии 141 БпЛА над регионом, падении обломков в нескольких районах Ленобласти и пожаре возле поселка Большая Ижора, в то же время мониторинговые каналы писали о более 400 дронов, которые двигались в направлении Санкт-Петербурга и Москвы.

По сообщениям российских источников, утром 6 июня беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На этом фоне губернатор Петербурга Александр Беглов около семи утра обратился к жителям города с призывом оставаться дома и не выходить на улицу. Беглов впервые сделал такое предупреждение во время воздушной атаки. Ночью и утром в Санкт-Петербурге также фиксировали перебои с работой мобильного интернета.

По данным мониторинговых каналов, вероятными целями атаки стали объекты, связанные с военной и топливной инфраструктурой. В частности, под ударом оказались НИИ морской теплотехники в Ломоносове, где, как отмечают источники, создают подводное вооружение, Петергофская нефтебаза и Кадетский морской корпус в Кронштадте.

Напомним, что 6 июня дроны массово атаковали Ленинградскую область РФ. Дым заметили возле НИИ Морской теплотехники в Ломоносове, который связан с разработкой подводного оружия. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о якобы сбитии 141 БпЛА над регионом.

Ранее мы также информировали, что Силы беспилотных систем Украины заявили о поражении российского корвета "Бойкий" в Кронштадте. Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что удар нанесли по кораблю во время планового ремонта в сухом доке. Корвет проекта 20380 входит в состав Балтийского флота РФ и является носителем управляемого ракетного вооружения.