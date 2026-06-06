Дроны массово атаковали Ленинградскую область РФ: дым заметили у стратегического НИИ

В российском Петербурге, возможно, был атакован НИИ Морской теплотехники. Учреждение является ключевым предприятием по созданию подводного оружия.

В субботу, 6 июня, в российском сегменте соцсетей очевидцы опубликовали кадры дыма, который поднимался над городом Ломоносов под Санкт-Петербургом. Об этом пишет телеграм-канал Astra.

Дым, как установили аналитики канала, мог подниматься над зданием по ул. Черникова, 44, где и находится оборонный научно-конструкторский центр, специализирующийся на разработке торпедного вооружения и энергетических установок для подводного оружия.

НИИ Мортеплотехники в Ломоносове Фото: Соцсети

Данный институт был создан еще в 1948 году как специализированный центр для разработки дальнобойных тепловых торпед для советского Военно-морского флота. Сейчас учреждение является одним из ключевых предприятий, разрабатывающих морское подводное оружия для ВМФ РФ. Исторически изделия института по дальности и скорости считались одними из наиболее совершенных в советском флоте.

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Где еще атаковали дроны

Канал Supernova+ сообщает о взрывах и детонации на 7082-ой технической минно-торпедной базе ВМФ в поселке Большая Ижора, а канал Exilenova+ сообщил об очередной атаке Кронштадта. Прилет был зафиксирован районе морского завода.

Кроме того, предположительно, была атакована и база военных кораблей.

Морской кадетский корпус Фото: Соцсети

При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об якобы сбитии 141 БПЛА над регионом. Для контроля ситуации в Ломоносовском районе чиновник принял решение о создании оперативного штаба.

В связи с ограничениями, питерский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы. Как сообщается, на два и более часов было задержано 17 бортов.

Напомним, ранее российский корвет "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного вооружения, получил поражение в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

Также Фокус писал, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали ряд российских регионов. Под ударом оказались Москва, Тульская область и Краснодарский край.