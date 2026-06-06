"Падение обломков" в Москве и масштабный пожар на нефтебазе в Краснодарском крае: ночью Россию атаковали дроны (видео)

В ночь на 6 июня беспилотники атаковали ряд российских регионов. Под ударом оказались Москва, Тульская область и Краснодарский край.

В Усть-Лабинске Краснодарского края РФ была атакована нефтебаза, в результате чего поднялся масштабный пожар. Об этом под утро сообщили OSINT-аналитики.

"Усть-Лабинск, была атакована нефтебаза", — пишут аналитики.

На кадрах, которые распространяют в сети, видны последствия попаданий дронов: большое зарево в небе, густой тем и сильное возгорание. В то же время официальных сообщений об атаке на момент публикации не было.

Аналитики отмечают, что под ударом оказался действующий объект хранения и перевалки нефтепродуктов с резервуарным парком около 15 тысяч квадратных метров, обслуживающий автомобильные и железнодорожные поставки топлива. Основными поставщиками топлива являются нефтеперерабатывающие заводы группы "Лукойл".

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Кроме того, после полуночи мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов и атаке дронов на Тульскую область РФ. Под ударом в частности оказался город Узловая. Однако данных об атакованных объектах не поступало.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об атаке дронов на столицу РФ. По его данным, после полуночи было сбито по меньшей мере беспилотников, которые летели на Москву. На местах "падения обломков" работают экстренные службы, отметил Собянин.

Информация о последствиях атак на момент публикации уточняется.

Напомним, в ночь на 5 июня беспилотники поразили нефтебазу россиян в оккупированном Луганске: поднялся масштабный пожар.

Также 5 июня в The Insider рассказали о последствиях атаки на российские корабли в порту Таганрога.