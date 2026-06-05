Удар по Таганрогу: что произошло с кораблями Natra и Circon во время атаки БпЛА (видео)

5 июня в порту Таганрога во время атаки дронов пострадали два корабля, Natra и Circon, которые возили грузы из Российской Федерации в турецкие порты, установили в сети. В Азербайджане заявили, что на борту были их граждане, — есть пятеро погибших. В этот же день появился отчет командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, который сообщил о налете беспилотников по кораблям в Азовском море, но цели были не в Таганроге.

Первые сообщения о поражении кораблей появились в росСМИ, которые не указали названий, отметили в Telegram-канале расследователей The Insider. Между тем МИД Азербайджана сообщил о пострадавших моряках, и тогда стало известно, что речь идет о сухогрузах Natra и Circon. На видео, которое опубликовал Роберт Бровди, фигурируют пять судов: названия не известны. Камеры дронов СБС за мгновение до попаданий зафиксировали два судна вплотную у пирсов, три — на открытой воде. Указано место событий — Бердянск, Мариуполь, Ялта, и средство поражения — дрон Fire Point.

Командующий СБС объяснил, что эти суда "бродили" в оккупированных россиянами украинских портах Бердянска и Мариуполя, выключали трекеры, "тихо воровали" украинское зерно, возили военные грузы и топливо. Между тем на The Insider обратили внимание на заявление Мадьяра, хотя инцидент с азербайджанскими моряками произошел в Таганроге в РФ, а не в море возле ТОТ Донецкой области. Зато расследователи изучили данные о перемещении Natra и Circon (в Азербайджане указали ZIRCON, но судно с этим названием принадлежит США). Оба корабля, как показали трекеры, часто наведывались в российские и турецкие порты.

Відео дня

Natra — сухогруз с номером IMO 8729975 ходит под флагом Белиза и 4 июня вышел из порта Кавказ в направлении Ростова. Предыдущие рейсы корабля пролегали в Черном и Азовском морях: был в российских портах Кавказ, Азов, Аксай, Ростов, Тузла, и также в турецких портах Стамбула и Самсун.

Взрывы в РФ — сухогруз Natra, по которому попали в Таганроге 5 июня Фото: marine traffic

Circon — сухогруз с IMO 8887519 под флагом Палау, который 3 июня также был в порту Кавказ, а затем двинулся в Ростов, установили расследователи. Также отмечается, что это соответствует информации Азербайджана о корабле с пострадавшими моряками, которые направлялись в Ростов-на-Дону. Заметим, что данные мониторингового сервиса Marine Trafic показывают, что в мае судно находилось у берегов Турции.

Взрывы в РФ — маршрут сухогруза Circon, по которому попали в Таганроге 5 июня Фото: marine traffic

Взрывы в РФ — что произошло в Таганроге

В сообщении МИД Азербайджана подтверждают, что в ночь на 5 июня действительно произошла атака на два корабля под иностранными флагами, на которых находилось 25 моряков-граждан страны. Пострадали восемь азербайджанцев: пятеро погибли, а троих отправили в больницу Ейска. Представитель МИД не назвал эти корабли, но медиа Minval уточнило, что речь идет именно о Natra и Circon. Журналисты также установили, что на судне с флагом Палау погибли двое моряков — Гисмет Алиев (механик) и Фуад Оруджов (капитан). В соцсетях опубликовали фото Circon или Natra: указано, что после удара дронов начался пожар и экипаж Circon покинул судно.

Взрывы в РФ — последствия попадания дронов по Circon или Natra в Таганроге 5 июня Фото: Скриншот

Фокус писал о взрывах в РФ и о возможном попадании по кораблям в Таганроге. Первыми об этом написали росСМИ, которые говорили об ударе по нефтяному танкеру и двум сухогрузам. При этом оперштаб региона промолчал об инциденте, а Минобороны РФ сообщило об атаке сотни дронов, в том числе — в Азовском море.

Напоминаем, утром 5 июня стало известно об инциденте с ударным морским дроном в румынском порту Констанца: устройство пришвартовали у пирса и оно самоуничтожилось.