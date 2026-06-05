В порту Румынии взорвался морской дрон: Минобороны намекает на его украинское происхождение (видео)

В порту румынского города Констанца 5 июня произошел взрыв морского дрона. Официально происхождение и тип дрона пока не называется.

В результате инцидента нет пострадавших. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

В то же время там отметили, что "морской дрон относится к тем, что используются в войне в Украине". Именно Украина активно использует морские беспилотники в акватории Черного моря.

Взрыв произошел около 10:30 утра: дрон самоподорвался неподалеку от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизни на море.

Сейчас район инцидента был изолирован силами Румынской разведывательной службы, Береговой охраны и Министерства обороны.

В то же время в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что это не беспилотник румынской армии, а также то, что он не участвовал в учениях, которые организовывала Румыния в Черном море.

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Дело расследует прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

Дрон РФ ударил по жилому дому в Румынии — что об этом известно

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, беспилотник упал на жилой дом. После падения на 10-м этаже вспыхнул пожар и прогремел взрыв. По предварительной информации, дрон мог быть российским. В результате инцидента пострадали два человека, но серьезных травм они не получили — у них зафиксировали панические атаки.

Впоследствии в Министерстве обороны Румынии подтвердили, что беспилотник, который упал на многоэтажку, был российским и во время атаки на Украину зашел в воздушное пространство страны.

В то же время в ведомстве отметили, что сбить дрон не удалось из-за очень короткого времени на реагирование и сложности его обнаружения и сопровождения.

Также Фокус писал, что российский президент Владимир Путин во время брифинга в Казахстане заявил, что был не в курсе ситуации с дроном в Румынии. Позже он признал, что ему об этом доложили, но он не знает, что это был за дрон.

После атаки президент Румынии Никушор Дан заявил, что Россия должна изменить атаки и продолжить удары по Украине, но так, чтобы не затрагивать его страну.