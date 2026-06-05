В порту Румунії вибухнув морський дрон: Міноборони натякає на його українське походження (відео)

У порту румунського міста Констанца 5 червня стався вибух морського дрону. Офіційно походження та тип дрону наразі не називається.

Внаслідок інциденту немає постраждалих. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Водночас там зазначили, що "морський дрон належить до тих, що використовуються у війні в Україні". Саме Україна активно використовує морські безпілотники в акваторії Чорного моря.

Вибух стався близько 10:30 ранку: дрон самопідірвався неподалік від штаб-квартири Румунського агентства з порятунку життя на морі.

Наразі район інциденту було ізольовано силами Румунської розвідувальної служби, Берегової охорони та Міністерства оборони.

Водночас в оборонному відомстві країни підкреслили, що це не безпілотник румунської армії, а також те, що він не брав участь у навчаннях, які організовувала Румунія в Чорному морі.

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Справу розслідує прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Дрон РФ вдарив по житловому будинку у Румунії — що про це відомо

У ніч на 29 травня в румунському місті Галац, неподалік кордону з Україною, безпілотник впав на житловий будинок. Після падіння на 10-му поверсі спалахнула пожежа та пролунав вибух. За попередньою інформацією, дрон міг бути російським. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей, але серйозних травм вони не отримали — у них зафіксували панічні атаки.

Згодом у Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що безпілотник, який упав на багатоповерхівку, був російським і під час атаки на Україну зайшов у повітряний простір країни.

Водночас у відомстві зазначили, що збити дрон не вдалося через дуже короткий час на реагування та складність його виявлення і супроводу.

Також Фокус писав, що російський президент Володимир Путін під час брифінгу у Казахстані заявив, що був не в курсі ситуації з дроном у Румунії. Пізніше він визнав, що йому про це доповіли, але він не знає, що то був за дрон.

Після атаки президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росія має змінити атаки і продовжити удари по Україні, але так, щоби не зачіпати його країну.