Є постраждалі: у Румунії невідомий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок (відео)

У ніч на 29 травня у румунському місті Галац, неподалік від кордону з Україною, пролунав вибух і здійнялася пожежа. ЗМІ повідомляють про влучання невідомого безпілотника у житловий будинок.

За попередніми даними, дрон може бути російським. Про це повідомило медіа Faytuks Network.

Інцидент стався незабаром після того, як влада оголосила попередження про "можливість падіння предметів із навколишнього повітряного простору", пишуть ЗМІ. Варто зауважити, що місто Галац розташоване неподалік від Одеської області в Україні, де було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки російських БпЛА.

Pro Lider FM повідомляє, що відомо щонайменше про 2 поранених внаслідок удару безпілотника станом на 02:30 годину. Потерпілим надають медичну допомогу одразу на місці інциденту.

Згодом стало відомо, що постраждалі обійшлися без складних поранень, також жодної інформації щодо жертв не надходило. В обох людей, що звернулися до медиків, сталися лише панічні атаки внаслідок інциденту.

Служба екстреного реагування Румунії (IGSU) через деякий час підтвердила інцидент з влучанням безпілотника у житловий будинок у Галаці.

"Нещодавно в місті Галац дрон впав на житловий будинок, після чого стався вибух і спалахнула пожежа в квартирі на 10-му поверсі", — йдеться у повідомленні.

У службі заявили, що станом на 03:00 годину інших дронів виявлено не було. Пожежу вже на той час вдалося ліквідувати.

"Також на місце події прямує слідча група, що спеціалізується на вибухах, у складі поліцейських з Управління кримінальних розслідувань та Національного інституту криміналістики при Генеральній інспекції поліції Румунії", — повідомили у IGSU.

Інша інформація щодо інциденту на момент публікації уточнюється.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 2 травня російський дрон-камікадзе "Шахед" вночі залетів на територію Румунії: країна підіймала у повітря два винищувачі F-16.

Також у квітні під час атаки Росії на Україну уламки дрона з вибухівкою впали на територію Румунії, спричинивши руйнування.