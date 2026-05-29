Есть пострадавшие: в Румынии неизвестный беспилотник попал в многоэтажный жилой дом (видео)

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, прогремел взрыв и поднялся пожар. СМИ сообщают о попадании неизвестного беспилотника в жилой дом.

По предварительным данным, дрон может быть российским. Об этом сообщило медиа Faytuks Network.

Инцидент произошел вскоре после того, как власти объявили предупреждение о "возможности падения предметов из окружающего воздушного пространства", пишут СМИ. Стоит заметить, что город Галац расположен неподалеку от Одесской области в Украине, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских БпЛА.

Pro Lider FM сообщает, что известно по меньшей мере о 2 раненых в результате удара беспилотника по состоянию на 02:30 часов. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь сразу на месте инцидента.

Впоследствии стало известно, что пострадавшие обошлись без сложных ранений, также никакой информации о жертвах не поступало. У обоих людей, обратившихся к медикам, произошли лишь панические атаки в результате инцидента.

Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU) через некоторое время подтвердила инцидент с попаданием беспилотника в жилой дом в Галаце.

"Недавно в городе Галац дрон упал на жилой дом, после чего произошел взрыв и вспыхнул пожар в квартире на 10-м этаже", — говорится в сообщении.

В службе заявили, что по состоянию на 03:00 часов других дронов обнаружено не было. Пожар уже к тому времени удалось ликвидировать.

"Также на место происшествия направляется следственная группа, специализирующаяся на взрывах, в составе полицейских из Управления уголовных расследований и Национального института криминалистики при Генеральной инспекции полиции Румынии", — сообщили в IGSU.

Напомним, 2 мая российский дрон-камикадзе "Шахед" ночью залетел на территорию Румынии: страна поднимала в воздух два истребителя F-16.

Также в апреле во время атаки России на Украину обломки дрона со взрывчаткой упали на территорию Румынии, вызвав разрушения.