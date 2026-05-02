Российский "Шахед" ночью залетел в Румынию: в воздух поднимали два F-16

В ночь на субботу российский беспилотник вошел в национальное воздушное пространство Румынии в районе Килии. Жители северного района округа Тулча получили сообщение о тревоге.

В субботу, 2 мая, Российская Федерация возобновила атаки на гражданские и инфраструктурные цели в Украине вблизи речной границы с Румынией. Радары обнаружили группу из двадцати дронов, которые передвигались в сторону Исмаила Одесской области, информирует ресурс Digi24 со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

Около 02:00 для перехвата объектов с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели два истребителя F-16 из боевой службы Воздушной полиции.

Наземные радары зафиксировали проникновение беспилотника на короткое время в национальное воздушное пространство в районе Килии, который направлялся в Измаил.

Воздушная тревога прекратилась в 02:50.

Напомним, в ночь на 2 мая российские войска нанесли удар дронами по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Противовоздушная оборона сбила большинство вражеских беспилотников, и разрушений практически не было зафиксировано.

В конце апреля в румынском уезде Тулча, в 1,5 километрах от Рени, упал российский беспилотный летательный аппарат, в результате чего пострадало хозяйственное здание одного из домов и столб электропередач. Тогда с 86-й авиабазы в Фетеште взлетели два самолета Eurofighter Typhoon британских ВВС из состава воздушной полиции, которые имели разрешение сбивать беспилотники.