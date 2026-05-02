Вторую ночь подряд: ВС РФ снова ударили по портовой инфраструктуре Измаила (фото)

В ночь на 2 мая российские войска нанесли удар дронами по портовой инфраструктуре Измаила Одесской области.

Однако украинские силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских беспилотников, сообщила Измаильская районная государственная администрация.

"Противник снова совершил нападение на портовую инфраструктуру города Измаил. Очень эффективно отработали силы ПВО — большинство вражеских БПЛА было сбито. Разрушений практически нет", — говорится в сообщении.

В Измаильской РГА поблагодарили силы противовоздушной обороны за защиту, а также отдельно ГСЧС — за оперативную работу по ликвидации последствий.

Там также обнародовали последствия российского удара по портовой инфраструктуре.

Последствия российского удара по Измаилу

Отметим, что в ночь на 1 мая враг также совершил воздушное нападение на портовую инфраструктуру Измаильского района.

