Другу ніч поспіль: ЗС РФ знову вдарили по портовій інфраструктурі Ізмаїла (фото)

У ніч на 2 травня російські війська завдали удару дронами по портовій інфраструктурі Ізмаїла Одеської області.

Проте українські сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих безпілотників, повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

"Противник знову здійснив напад на портову інфраструктуру міста Ізмаїл. Дуже ефективно відпрацювали сили ППО — більшість ворожих БПЛА було збито. Руйнувань практично немає", — йдеться у повідомленні.

В Ізмаїльській РДА подякували силам протиповітряної оборони за захист, а також окремо ДСНС — за оперативну роботу з ліквідації наслідків.

Там також оприлюднили наслідки російського удару по портовій інфраструктурі.

Наслідки російського удару по Ізмаїлу Фото: соцмережі

Зазначимо, що у ніч на 1 травня ворог також здійснив повітряний напад на портову інфраструктуру Ізмаїльського району.

Відео дня

