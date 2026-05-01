Найбільша атака за всю війну: РФ ударила по Тернополю понад 50 "Шахедами", є поранені (фото)

У п’ятницю, 1 травня, російські війська вдень здійснили масовану атаку дронами по Тернополю та області. Під ударами опинилися промислові й інфраструктурні об’єкти, у місті багато поранених. Також фіксуються перебої з електропостачанням у місті.

На своїй сторінці в Telegram голова Тернопільської обласної державної адміністрації Тарас Пастух повідомив, що це була одна з наймасштабніших повітряних атак по регіону за останній час. За попередніми даними, у небі зафіксували понад 50 ворожих цілей. Частина з них влучила по об’єктах, зокрема промислових.

На момент написання цієї новини відомо про десятьох постраждалих, одна людина — у важкому стані. Після ударів також виявили нерозірвані боєприпаси, тому на місцях працюють усі екстрені служби — рятувальники, поліція, медики.

Росія атакувала Тернопіль 1 травня, у місті чули вибухи Фото: Суспільне

Водночас міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що атака була дуже інтенсивною: над містом фіксували десятки "шахедів", а мешканці чули понад 20 вибухів. Є влучання по промислових і міських інфраструктурних об’єктах. Унаслідок цього частина Тернополя залишилася без світла — зокрема мікрорайони "Канада", "Центр", "Новий світ", "Старий парк" і частково "Сонячний". Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Відео дня

Через ліквідацію наслідків тимчасово перекрили рух на окремих вулицях, а громадський транспорт змінив маршрути. У місті також попереджають про небезпеку уламків і просять людей не підходити до підозрілих предметів та не торкатися їх.

Наслідки удару ЗС РФ по Тернополю 1 травня Фото: ДСНС Наслідки удару ЗС РФ по Тернополю 1 травня Фото: Національна поліція

Про наслідики атки також висловився начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко. Зокрема, він повідомив, що із зони ураження евакуювали 39 людей. За його словами, зараз важливо не лише допомогти постраждалим, а й зафіксувати всі наслідки обстрілів. На місцях працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, які документують руйнування як доказ чергового воєнного злочину. Він також закликав людей не ігнорувати повітряні тривоги та не поширювати фото чи відео з місць влучань.

У ДСНС підтвердили, що внаслідок атаки постраждали десятеро людей, одна людина перебуває у важкому стані. Наразі рятувальники гасять пожежі, розбирають завали й допомагають постраждалим.

Нагадаємо, що атака розпочалася близько 13–14 години 1 травня — тоді Повітряні сили України попередили про рух "Шахедів" у напрямку Тернополя. Уже невдовзі в місті пролунали вибухи, а місцеві жителі повідомляли про безпілотники, які пролітали над житловими районами, та публікували кадри задимлення після влучань. За інформацією моніторингових каналів, дрони заходили на місто з кількох напрямків і створювали загрозу, зокрема, для промислової частини Тернополя.

Також Фокус повідомляв, що під час атаки 1 травня в одному з храмів Тернополя не перервали богослужіння, попри вибухи в місті. На оприлюдненому відео чути звуки прильотів, однак ані священнослужителі, ані парафіяни не реагують і служба триває.