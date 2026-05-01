У Тернополі люди продовжували службу в церкві попри масовану атаку (відео)

Російські окупанти вдень 1 травня запустили безпілотники в бік Тернополя. У місті оголошено тривогу, лунають вибухи.

У момент атаки в одному з храмів міста продовжується служба. Відео з храму опублікував канал "Труха".

На відео чутно вибухи, на які ніяк не реагують ані прихожани, ані священослужителі, служба продовжується.

При цьому через масовану атаку в Тернополі тимчасово призупинили роботу громадського транспорту. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

"Водії довезуть пасажирів до найближчих зупинок. Просимо всіх негайно пройти до найближчих укриттів поруч", — йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що низка регіонів залишилися без електроенергії.

Атака на Україну 1 травня — що відомо

Раніше Фокус повідомляв, що Росія з самого ранку атакує Україну групами ударних безпілотників. Ворожі БпЛА продовжують перетинати кордон зі сходу та півдня, а десятки дронів рухаються через Сумщину, Чернігівщину, Черкащину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину й Тернопільщину. На тлі цієї атаки Харків зазнав ударів по кількох районах.

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня російські війська атакували Одесу дронами. У місті пошкоджено дві житлові багатоповерхівки, в одній із них спалахнула пожежа. На місцях влучань працювали екстрені служби.

Раніше ми також інформували, що після удару по Одесі стало відомо про одного постраждалого. У Хаджибейському районі зафіксували пошкодження житлових багатоповерхівок. Також РФ атакувала портову інфраструктуру Ізмаїльського району, там обійшлося без постраждалих.