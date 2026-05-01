Удар по Одесі: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалий

Внаслідок удару по Одесі в ніч на 1 травня пошкоджено житлові багатоповерхівки у Хаджибейському районі міста, одна людина постраждала.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, станом на ранок відомо про одного постраждалого, якому надали необхідну допомогу — лікування він проходитиме амбулаторно. Також зафіксовано влучання у житлові будинки, триває ліквідація наслідків атаки.

Наслідки удару по Одесі 1 травня Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наразі на місцях влучань працюють 126 фахівців і 28 одиниць техніки екстрених та комунальних служб.

Біля одного з місць удару розгорнули оперативний штаб, де мешканці можуть отримати консультації та допомогу.

В Ізмаїльській райдержадміністрації повідомили, що російські військові також завдали повітряного удару по портовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Внаслідок атаки обійшлося без постраждалих, пожежі оперативно ліквідували рятувальники, наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня РФ атакувала Одесу дронами, внаслідок чого спалахнула пожежа у житловій 16-поверхівці. Також було пошкоджено ще одну багатоповерхівку — загоряння виникло на 11-му та 12-му поверхах.

Також у ніч на 30 квітня російські війська масовано атакували Одесу дронами типу «Шахед». Внаслідок удару частково зруйнували житлову п’ятиповерхівку, а також пошкодили приватний будинок. Під удар потрапили також автостоянка та адміністративна будівля. У місті спалахнули пожежі, на місцях працювали оперативні служби.