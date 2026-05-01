Росія запустила по Україні хвилі "Шахедів": які області опинилися під загрозою

Росія зранку 1 травня атакує Україну групами ударних безпілотників. Ворожі БпЛА продовжують перетинати кордон зі сходу та півдня, а десятки дронів рухаються через Сумщину, Чернігівщину, Черкащину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину й Тернопільщину. На тлі цієї атаки Харків зазнав ударів по кількох районах.

Російська атака ударними безпілотниками почалася вранці 1 травня, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Моніторингові канали ще близько 08:35 попереджали про пуски БпЛА зі східного та південного напрямків і зазначали, що нові групи можуть заходити в український повітряний простір протягом ранку та дня.

Станом на 12:00 повітряну тривогу через загрозу ударних дронів було оголошено у Сумській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій областях, а також у частинах Київської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей. За даними моніторингових каналів, над територією України перебували десятки російських безпілотників.

Дрони заходили хвилями, розтягувалися на великі групи, змінювали маршрути та поступово зміщувалися з північного сходу й центру країни у напрямку західних областей.

Окремо російські окупанти вранці 1 травня атакували дронами Харків. За повідомленнями мера міста Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, удари були зафіксовані у п’яти районах обласного центру. Спочатку росіяни атакували Холодногірський район Харкова. Пізніше у Київському районі кілька ворожих дронів вдарили по заправці. Внаслідок атаки було пошкоджено кілька автомобілів і будівлю АЗС.

Одним із перших напрямків руху великих груп ударних БпЛА стала Сумщина. Близько 09:49 моніторингові канали повідомляли про групу приблизно з 20 безпілотників у Сумській області, які рухалися вектором на Конотопський і Роменський райони. Їхній курс визначали як південно-західний. Згодом кількість дронів на цьому напрямку зросла. Близько 10:16 повідомлялося вже про групи загальною кількістю близько 30 БпЛА, які проходили через Конотопський район Сумщини у напрямку Прилуччя та Чернігівщини. Вони також рухалися південно-західним курсом.

Чернігівщина стала наступним регіоном на маршруті російських дронів. Частина безпілотників ішла у напрямку Прилук, а згодом велика група розтягнулася від Конотопського району через Прилуччя і далі в бік Черкаської області. Повітряні сили ЗСУ також фіксували безпілотники на заході Полтавської області. Вони рухалися саме в напрямку Черкащини. Згодом цілі помітили на півночі повітряного простору Черкаської області.

Київська область також опинилася на маршруті руху російських ударних дронів. Близько 10:52 моніторингові канали повідомляли про перші БпЛА у напрямку Білоцерківського району. Близько 12:20 моніторингові канали повідомляли про 36 БпЛА, які проходили через південь Білоцерківського району Київщини повз Переяслав і Рокитне.

Вінницька область стала одним із головних напрямків руху дронів після проходження центральних регіонів. Близько 11:16 повідомлялося про 15 БпЛА, які через Черкащину прямували у бік Вінниччини із західним курсом. Близько 11:42 моніторингові канали вже фіксували приблизно 25 безпілотників, які заходили на Вінниччину у напрямку Вінниці.

Після проходження Вінниччини частина російських БпЛА рухалася у напрямку Хмельницької області. Близько 12:38 моніторингові канали повідомили, що під атакою перебуває Старокостянтинів. Саме цей район став одним із ключових напрямків денного руху російських дронів.

Станом на 12:52 щонайменше 15 безпілотників рухалися від Старокостянтинова у напрямку Тернопільської області. Їхній курс визначали як західний. Групи БпЛА розділилися, що могло ускладнити їхнє відстеження та перехоплення. Сильні вибухи вже лунають у Тернополі. Щонайменше 30 дронів атакуватимуть місто у найближчі хвилини, а з Вінничини ще сунуть десятки БпЛА.

Таким чином, російська атака 1 травня охопила одразу кілька напрямків. Ударні дрони заходили в Україну групами, проходили через північні, центральні та західні області, атакували Харків і рухалися далі через Черкащину, Київщину, Вінниччину та Хмельниччину у напрямку Тернопільщини.

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня російські війська атакували Одесу дронами. У місті пошкоджено дві житлові багатоповерхівки, в одній із них спалахнула пожежа. На місцях влучань працювали екстрені служби.

Раніше ми також інформували, що після удару по Одесі стало відомо про одного постраждалого. У Хаджибейському районі зафіксували пошкодження житлових багатоповерхівок. Також РФ атакувала портову інфраструктуру Ізмаїльського району, там обійшлося без постраждалих.