Россия запустила по Украине волны "Шахедов": какие области оказались под угрозой

Россия утром 1 мая атакует Украину группами ударных беспилотников. Вражеские БпЛА продолжают пересекать границу с востока и юга, а десятки дронов движутся через Сумскую, Черниговскую, Черкасскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области. На фоне этой атаки Харьков подвергся ударам по нескольким районам.

Российская атака ударными беспилотниками началась утром 1 мая, сообщили Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые каналы еще около 08:35 предупреждали о пусках БпЛА с восточного и южного направлений и отмечали, что новые группы могут заходить в украинское воздушное пространство в течение утра и дня.

По состоянию на 12:00 воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов была объявлена в Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой областях, а также в частях Киевской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областей. По данным мониторинговых каналов, над территорией Украины находились десятки российских беспилотников.

Дроны заходили волнами, растягивались на большие группы, меняли маршруты и постепенно смещались с северо-востока и центра страны в направлении западных областей.

Отдельно российские оккупанты утром 1 мая атаковали дронами Харьков. По сообщениям мэра города Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, удары были зафиксированы в пяти районах областного центра. Сначала россияне атаковали Холодногорский район Харькова. Позже в Киевском районе несколько вражеских дронов ударили по заправке. В результате атаки были повреждены несколько автомобилей и здание АЗС.

Одним из первых направлений движения больших групп ударных БпЛА стала Сумщина. Около 09:49 мониторинговые каналы сообщали о группе примерно из 20 беспилотников в Сумской области, которые двигались вектором на Конотопский и Роменский районы. Их курс определяли как юго-западный. Впоследствии количество дронов на этом направлении возросло. Около 10:16 сообщалось уже о группах общим количеством около 30 БпЛА, которые проходили через Конотопский район Сумщины в направлении Прилучья и Черниговщины. Они также двигались юго-западным курсом.

Черниговщина стала следующим регионом на маршруте российских дронов. Часть беспилотников шла в направлении Прилук, а затем большая группа растянулась от Конотопского района через Прилучье и далее в сторону Черкасской области. Воздушные силы ВСУ также фиксировали беспилотники на западе Полтавской области. Они двигались именно в направлении Черкасской области. Впоследствии цели заметили на севере воздушного пространства Черкасской области.

Киевская область также оказалась на маршруте движения российских ударных дронов. Около 10:52 мониторинговые каналы сообщали о первых БПЛА в направлении Белоцерковского района. Около 12:20 мониторинговые каналы сообщали о 36 БпЛА, которые проходили через юг Белоцерковского района Киевской области мимо Переяслав и Ракитное.

Винницкая область стала одним из главных направлений движения дронов после прохождения центральных регионов. Около 11:16 сообщалось о 15 БпЛА, которые через Черкасскую область направлялись в сторону Винницкой области с западным курсом. Около 11:42 мониторинговые каналы уже фиксировали примерно 25 беспилотников, которые заходили в Винницкую область в направлении Винницы.

После прохождения Винницкой области часть российских БпЛА двигалась в направлении Хмельницкой области. Около 12:38 мониторинговые каналы сообщили, что под атакой находится Староконстантинов. Именно этот район стал одним из ключевых направлений дневного движения российских дронов.

По состоянию на 12:52 по меньшей мере 15 беспилотников двигались от Староконстантинова в направлении Тернопольской области. Их курс определяли как западный. Группы БпЛА разделились, что могло усложнить их отслеживание и перехват. Сильные взрывы уже раздаются в Тернополе. По меньшей мере 30 дронов будут атаковать город в ближайшие минуты, а из Винницкой области еще движутся десятки БпЛА.

Таким образом, российская атака 1 мая охватила сразу несколько направлений. Ударные дроны заходили в Украину группами, проходили через северные, центральные и западные области, атаковали Харьков и двигались дальше через Черкасскую, Киевскую, Винницкую и Хмельницкую области в направлении Тернопольщины.

Напомним, что в ночь на 1 мая российские войска атаковали Одессу дронами. В городе повреждены две жилые многоэтажки, в одной из них вспыхнул пожар. На местах попаданий работали экстренные службы.

Ранее мы также информировали, что после удара по Одессе стало известно об одном пострадавшем. В Хаджибейском районе зафиксировали повреждения жилых многоэтажек. Также РФ атаковала портовую инфраструктуру Измаильского района, там обошлось без пострадавших.