РФ ударила по Одессе дронами: две жилые многоэтажки повреждены и горят (видео)

В ночь на 1 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Одессе, в результате чего вспыхнул пожар в жилой 16-этажке.

Также была повреждена еще одна многоэтажка города, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Враг снова атаковал наш город. Зафиксирован пожар в 16-этажке. Также имеем попадание в еще одну высотку — там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях", — написал Лысак.

Он уточнил, что все экстренные службы уже работают на местах попаданий.

В то же время в местных телеграмм-каналах появились видео, на которых видно пожары, вспыхнувшие после российской атаки в жилых домах одесситов.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате обстрела Одессы не было.

Напомним, в ночь на 30 апреля РФ массированно ударила по Одессе, в результате чего в городе частично разрушена жилая пятиэтажка.

28 апреля РФ разбомбила целую улицу в Сумской области КАБами.