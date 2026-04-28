РФ разбомбила целую улицу в Сумской области КАБами: под ударом были дома и детсад, есть раненые

Российская авиация нанесла удар по территории Сумской области, в результате чего пострадали люди. Под обстрел попала гражданская инфраструктура Ямпольской громады.

Для атаки враг применил управляемые авиационные бомбы, которыми были поражены объекты гражданской инфраструктуры на территории Ямпольской громады, сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram-канале. В результате удара повреждено здание детского сада, а также жилые дома местных жителей.

Повреждены садик и дома

"Спасатели обследовали территорию — под завалами людей не обнаружено. Сотрудники ГСЧС проводили аварийно-восстановительные работы", — отметила ГСЧС.

Сумщина под ударом

Предварительно известно, что в медицинские учреждения обратились четверо пострадавших.

ГСЧС работают на месте удара

Напомним, что на Сумщине фиксировали новый российский дрон "Италмаз", который в РФ называют "умным" из-за системы самонаведения. По данным экспертов, этот БПЛА активно испытывают именно на Сумском направлении, фактически превратив регион в полигон. Также сообщалось, что такие дроны могут передавать видеосигнал оператору и применяются для ударов по целям.

Ранее мы также информировали, что на границе с Сумской областью возросла активность российских диверсионно-разведывательных групп. Они пытаются проникать на территорию Украины, проводят разведку позиций и могут атаковать или минировать приграничные районы. Украинские военные регулярно обнаруживают такие группы и заставляют их отступать, нанося потери.