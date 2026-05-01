Обстріл Тернополя: десятки "Шахедів" РФ летять низько між будинками, чути вибухи (відео)

Близько 13-14 год 1 травня Повітряні сили України попередили про наліт дронів-камікадзе "Шахед" Росії на Тернопіль. Місцеві жителі у соцмережах написали про вибухи та показали кадри з безпілотниками, які вільно "ширяють" між будинками в центрі міста.

Житомирській, Вінницькій та Тернопільській областям загрожують близько 40 дронів ЗС РФ, повідомили у моніторинговому каналі журналіста Андрія Смолія. За пів години стало відомо про наближення російських безпілотників до Тернопільської області та з'явились попередження, що БпЛА загрожують промисловій зоні обласного центру. Після цього повідомили про серію вибухів, а у соцмережах опублікували кадри диму над містом.

У мережі інформували про появу дронів РФ у районі мікрорайонів у Тернополі: вказувались назви "Східний", "Канада", "Сонячний", — і також у районі вокзалу. Місцевих жителів закликали не виходити на вулиці та перебувати у безпечних місцях. О 13:17 з'явилась інформація про стовп диму та пожежу: локація невідома, також не було даних про постраждалих. Орієнтовна кількість "Шахедів", які підлетіли до Тернополя з кількох напрямків — від 10 до 20, свідчать дані моніторингових пабліків. Серед іншого, є дописи про загрози для тернопільського аеропорту.

Обстріл Тернополя — деталі удару 1 травня

Повітряні сили ЗСУ продовжили інформувати про наліт на Тернопіль. Згідно з даними командування, російські БпЛА прямує зі сходу — про це написали о 14:10. Також вказано, що БпЛА прямують з Житомира у бік Рівного. Водночас у соцмережах опублікували кадри з тернопільської церкви: люди перебували у приміщенні, а не в укритті, попри два-три вибухи, які лунали на дворі.

Мер Тернополя Сергій Надал близько 14 год написав у Telegram, щоб громадяни не користувались транспортом та йшли в укриття. У наступних повідомленнях — інформація про знеструмлення у п'яти районах міста (повністю або частково).

Надал також опублікував фото укриття на залізничному вокзалі та проінформував людей, що двері укриття відчиняються автоматично під час повітряної тривоги.

Глава Тернопільської ОВА Тарас Пастух о 13:01 попередив про загрозу російського удару. Після цього о 14:10 посадовець закликав людей не публікувати кадри прильотів та роботу засобів ППО. Про наслідки атаки "Шахедів" РФ поки що даних немає.

Зазначимо, один з попередніх масштабних обстрілів Тернополя відбувся восени 2025 року. Під час атаки, яка відбулась в ніч на 19 листопада, ЗС РФ застосували 476 дронів різних типів і також 40 Х-101, сім "Калібрів" та одну ракету "Искандер-М". Російський засіб ураження влучив у житловий будинок на східній околиці міста у мікрорайоні "Сонячний": загинуло 10 людей. Згідно з попередніми даними Повітряних сил, могла іти мова про ракету Х-101.

Нагадуємо, в ніч на 1 травня ЗС РФ вдарили по Одесі: городяни показали кадри пожеж після влучання російських БпЛА.