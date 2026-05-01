Обстрел Тернополя: десятки "Шахедов" РФ летят низко между домами, слышны взрывы (видео)

Около 13-14 ч 1 мая Воздушные силы Украины предупредили о налете дронов-камикадзе "Шахед" России на Тернополь. Местные жители в соцсетях написали о взрывах и показали кадры с беспилотниками, которые свободно "парят" между домами в центре города.

Житомирской, Винницкой и Тернопольской областям угрожают около 40 дронов ВС РФ, сообщили в мониторинговом канале журналиста Андрея Смолия. За полчаса стало известно о приближении российских беспилотников к Тернопольской области и появились предупреждения, что БпЛА угрожают промышленной зоне областного центра. После этого сообщили о серии взрывов, а в соцсетях опубликовали кадры дыма над городом.

В сети информировали о появлении дронов РФ в районе микрорайонов в Тернополе: указывались названия "Восточный", "Канада", "Солнечный", — и также в районе вокзала. Местных жителей призвали не выходить на улицы и находиться в безопасных местах. В 13:17 появилась информация о столбе дыма и пожаре: локация неизвестна, также не было данных о пострадавших. Ориентировочное количество "Шахедов", которые подлетели к Тернополю с нескольких направлений — от 10 до 20, свидетельствуют данные мониторинговых пабликов. Среди прочего, есть сообщения об угрозах для тернопольского аэропорта.

Обстрел Тернополя — детали удара 1 мая

Воздушные силы ВСУ продолжили информировать о налете на Тернополь. Согласно данным командования, российские БпЛА направляется с востока — об этом написали в 14:10. Также указано, что БпЛА направляются из Житомира в сторону Ровно. В то же время в соцсетях опубликовали кадры из тернопольской церкви: люди находились в помещении, а не в укрытии, несмотря на два-три взрыва, которые раздавались во дворе.

Мэр Тернополя Сергей Надал около 14 часов написал в Telegram, чтобы граждане не пользовались транспортом и шли в укрытие. В следующих сообщениях — информация об обесточивании в пяти районах города (полностью или частично).

Надал также опубликовал фото укрытия на железнодорожном вокзале и проинформировал людей, что двери укрытия открываются автоматически во время воздушной тревоги.

Глава Тернопольской ОГА Тарас Пастух в 13:01 предупредил об угрозе российского удара. После этого в 14:10 чиновник призвал людей не публиковать кадры прилетов и работу средств ПВО. О последствиях атаки "Шахедов" РФ пока данных нет.

Отметим, один из предыдущих масштабных обстрелов Тернополя состоялся осенью 2025 года. Во время атаки, которая состоялась в ночь на 19 ноября, ВС РФ применили 476 дронов различных типов и также 40 Х-101, семь "Калибров" и одну ракету "Искандер-М". Российское средство поражения попало в жилой дом на восточной окраине города в микрорайоне "Солнечный": погибли 10 человек. Согласно предварительным данным Воздушных сил, могла идти речь о ракете Х-101.

Напоминаем, в ночь на 1 мая ВС РФ ударили по Одессе: горожане показали кадры пожаров после попадания российских БпЛА.