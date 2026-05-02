Російський "Шахед" вночі залетів до Румунії: у повітря підіймали два F-16

У ніч на суботу російський безпілотник увійшов у національний повітряний простір Румунії в районі Кілії. Мешканці північного району округу Тулча отримали повідомлення про тривогу.

У суботу, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні та інфраструктурні цілі в Україні поблизу річкового кордону з Румунією. Радари виявили групу з двадцяти дронів, які пересувалися в бік Ісмаїлу Одеської області, інформує ресурс Digi24 з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Близько 02:00 для перехоплення об'єктів з 86-ї авіабази у Фетешті вилетіли два винищувачі F-16 з бойової служби Повітряної поліції.

Наземні радари зафіксували проникнення безпілотника на короткий час у національний повітряний простір у районі Кілії, який прямував до Ізмаїлу.

Повітряна тривога припинилася о 02:50.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня російські війська завдали удару дронами по портовій інфраструктурі Ізмаїла в Одеській області. Протиповітряна оборона збила більшість ворожих безпілотників, й руйнувань практично не було зафіксовано.

Наприкінці квітня у румунському повіті Тулча, за 1,5 кілометра від Рені, впав російський безпілотний літальний апарат, внаслідок чого постраждала господарська будівля одного з будинків та стовп електропередач. Тоді з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли два літаки Eurofighter Typhoon британських ВПС зі складу бойової служби Посиленої повітряної поліції, які мали дозвіл збивати безпілотники.