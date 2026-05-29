Часу не вистачило: у Міноборони Румунії пояснили, чому не збили російський дрон

У Румунії вже підтвердили, що в багатоповерхівку в місті Галац влучив російський безпілотник "Герань-2". І розповіли, чому винищувачі НАТО не встигли збити дрон за чотири хвилини.

Групи фахівців із Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ і румунської розвідки продовжують розслідування в районі багатоквартирного будинку в Галаці, який постраждав від безпілотника минулої ночі, повідомили румунські військові на пресконференції, пише Radiojurnal.

Бригадний генерал Георге Максим заявив у штабі Міністерства національної оборони, що пілоти винищувачів F-16, спрямованих у цей район, мали дозвіл на ураження цілей упродовж усього періоду тривоги, але моментально збити дрон вони не могли.

Російський дрон пробив дах будинку в Галаці

"У випадку з невеликими дронами, що літають на малих висотах і відносно низьких швидкостях, час, доступний для ідентифікації, оцінювання та класифікації повітряних загроз, а також ухвалення рішення про початок бою, іноді вкрай обмежений", — повідомив генерал.

За його словами, рішення пілота про те, вступати в бій із ворожим дроном у "національному повітряному просторі" чи ні, ґрунтується на ретельному розрахунку ризиків. І у випадку з російською "Геранню-2" діяли юридичні обмеження, тож їм не вистачило часу. Бо на все залишалося чотири хвилини.

Генерал пояснив, що можливе бойове зіткнення з безпілотником над містом становить значну загрозу безпеці населення та інфраструктури.

"У багатьох ситуаціях уламки, що утворилися внаслідок зіткнення з повітряним об'єктом, можуть мати зіставні або навіть серйозніші наслідки, ніж удар самого дрона. У той момент у нас не було інформації про те, чи був це дрон із бойовим спорядженням або дрон-приманка. Усі наявні дані вже були проаналізовані для встановлення точної послідовності подій, і в результаті не було реальних можливостей для безпечного зіткнення з ним", — нарешті повідомив румунський генерал.

Нагадаємо, раніше на слуханнях у Конгресі високопоставлений генерал ВПС США визнав, що у військових відсутні адекватні засоби захисту власних авіабаз від вторгнень безпілотників. І відомство досі не визначило, що взагалі буде потрібно для вирішення цієї проблеми.

