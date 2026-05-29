Времени не хватило: в Минобороны Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон

В Румынии уже подтвердили, что в многоэтажку в городе Галац попал российский беспилотник "Герань-2". И рассказали, почему истребители НАТО не успели сбить дрон за четыре минуты.

Группы специалистов из Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и румынской разведки продолжают расследование в районе многоквартирного дома в Галаце, пострадавшего от беспилотника прошлой ночью, сообщили румынские военные на пресс-конференции, пишет Radiojurnal.

Бригадный генерал Георге Максим заявил в штабе Министерства национальной обороны, что пилоты истребителей F-16, направленных в этот район, имели разрешение на поражение целей на протяжении всего периода тревоги, но моментально сбить дрон они не могли.

Российский дрон пробил крышу дома в Галаце

"В случае с небольшими дронами, летающими на малых высотах и ​​относительно низких скоростях, время, доступное для идентификации, оценки и классификации воздушных угроз, а также принятия решения о начале боя, иногда крайне ограничено", — сообщил генерал.

По его словам, решение пилота о том, вступать ли в бой с вражеским дроном в "национальном воздушном пространстве" или нет, основывается на тщательном расчете рисков. И в случае с российской "Геранью-2" действовали юридические ограничения, так что им не хватило времени. Так как на все оставалось четыре минуты.

Генерал пояснил, что возможное боевое столкновения с беспилотником над городом представляет значительную угрозу безопасности населения и инфраструктуры.

"Во многих ситуациях обломки, образовавшиеся в результате столкновения с воздушным объектом, могут иметь сопоставимые или даже более серьезные последствия, чем удар самого дрона. В тот момент у нас не было информации о том, был ли это дрон с боевым снаряжением или дрон-приманка. Все имеющиеся данные уже были проанализированы для установления точной последовательности событий, и в результате не было реальных возможностей для безопасного столкновения с ним", - наконец сообщил румынский генерал.

Напомним, ранее на слушаньях в Конгрессе высокопоставленный генерал ВВС США признал, что у военных отсутствуют адекватные средства защиты собственных авиабаз от вторжений беспилотников. И ведомство до сих пор не определило, что вообще потребуется для решения этой проблемы.

