Взрыв в Галаце: какой дрон РФ попал в дом в Румынии и какая реакция НАТО

Во время атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины российский беспилотник действительно залетел на территорию НАТО и ударил в Галаце в Румынии, и это очень "неблагоразумно", заявили в пресс-службе Североатлантического альянса. Между тем в румынском МИД заявили об эскалации и о том, что ожидают усиления антидроновой защиты. Какова реакция на попадание дрона РФ с 50 кг взрывчатки и каковы последствия взрыва в Галаце.

Генеральный секретарь Марк Рютте контактирует с властями в Румынии после удара в Галаце, говорится в сообщении руководительницы пресс-службы Элисон Харт (Allison Hart) на странице X. Реакции главы Альянса пока нет, но есть сообщение о встрече с премьер-министром Венгрии с Петером Мадьяром. Украине. Фокус собрал информацию о событиях в Галаце, которые произошли в ночь на 29 мая.

Взрыв в Галаце — реакция НАТО

Сообщение пресс-службы НАТО появилось через шесть часов после удара в Галаце. В лаконичной заметке ничего не говорится о том, будут ли созывать членов Альянса по инциденту в Румынии. Кроме того, действия РФ названы "неразумными", а не, например, "преступными" или "терактом".

"Мы осуждаем безрассудство России, и НАТО будет продолжать усиливать нашу оборону против всех угроз, включая дроны", — говорится в сообщении.

Взрыв в Галаце — реакция НАТО на атаку дронов РФ 29 мая

Тем временем глава МИД Румынии Оана Цою написала в X, что РФ совершила "эскалацию" и румынские власти действительно активизируют переговоры, чтобы получить от Альянса новые антидронные возможности: детали не указаны.

Что произошло в Галаце 29 мая

Об инциденте в Румынии стало известно около 3 часов 29 мая. Местное медиа Faytuks Network опубликовало фото с пожаром на верхнем этаже дома и сообщило, что произошла атака неизвестного дрона в городе Галац. Позже уточнили, что получили ранения два человека в квартире на 10 этаже.

На событие отреагировало Министерство обороны Румынии. Ведомство заявило, что по дому в Галаце ударил российский дрон, вероятно, "Герань-2" [несет до 50 кг взрывчатки — ред.]. Во время удара сдетонировала боевая часть и начался пожар. Также выяснилось, что в небо подняли два самолета F-16, которые имели разрешение на поражение целей. Ведомство заверило, что в трех районах, прилегающих к украинской территории, Тулча, Галац и Браила, объявили предупреждение для граждан, а на месте удара работают пожарные и другие соответствующие службы. Также уточнили, что выяснят детали и и установят, почему дрон не сбили.

"Беспилотник, который вызвал инцидент в Галаце, был обнаружен в 1:46 ночи в 19 км к востоку от Рени. Он вошел в воздушное пространство Румынии в 1:52 ночи, был потерян с радаров в 1:56 ночи, преодолев около 10 километров в национальном воздушном пространстве", — прозвучало во время брифинга.

Где произошло попадание в Галацу

OSINTер и журналист "Радио Свобода" Марк Крутов установил координаты дома, по которому ударил дрон ВС РФ. Попадание — в точке 45.432212, 28.048286. 12-этажка стоит на берегу Дуная в южной части города Галац. В 20 км на восток — украинский город Рени, в 60 — Измаил. Кроме того, там же проходит граница с Молдовой: Кишинев не информировал об инцидентах в ночь на 29 мая.

Взрыв в Галаце — какая точка попадания "Шахеда" РФ в Румынии, 29 мая

Между тем на портале Digi 24 рассказали об отчете Минобороны Румынии относительно российских атак вблизи границы с Украиной. Выяснилось, что в течение более четырех лет войны зафиксировали 90 обстрелов, в том числе, 28 случаев проникновения БпЛА и 47 случаев обнаружения обломков. Треть инцидентов пришлась на первую половину 2026 года — 32, из них 23 раза поднимали авиацию и 15 раз дроны РФ залетали в Румынию, говорится в отчете.

Отметим, 2 мая в Румынии произошел еще один инцидент с российским дроном. Во время атаки "Шахедов" на Украину взлетали два истребителя, чтобы обезвредить опасную цель.

Напоминаем, в апреле обломки БпЛА РФ упали на румынской территории: в ту ночь работали не румынские F-16, а другие самолеты.