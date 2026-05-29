Вибух у Галаці: який дрон РФ влучив у будинок в Румунії та яка реакція НАТО

Під час атаки Росії на цивільну інфраструктуру України російський безпілотник справді залетів на територію НАТО і вдарив у Галаці в Румунії, і це дуже "нерозсудливо", заявили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу. Тим часом у румунському МЗС заявили про ескалацію і про те, що очікують посилення антидронового захисту. Яка реакція на влучання дрона РФ з 50 кг вибухівки та які наслідки вибуху в Галаці.

Генеральний секретар Марк Рютте контактує з владою в Румунії після удару в Галаці, ідеться у повідомлення очільниці пресслужби Елісон Харт (Allison Hart) на сторінці X. Реакції очільника Альянсу поки немає, але є допис про зустріч з прем'єр-міністром Угорщини з Петером Мадяром. Україні. Фокус зібрав інформацію про події в Галаці, які стались в ніч на 29 травня.

Вибух у Галаці — реакція НАТО

Повідомлення пресслужби НАТО з'явилось через шість годин після удару в Галаці. У лаконічному дописі нічого не говориться про те, чи скликатимуть членів Альянсу щодо інциденту в Румунії. Крім того, дії РФ названі "нерозсудливими", а не, наприклад, "злочинними" чи "терактом".

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включно з дронами", — ідеться у повідомленні.

Вибух у Галаці — реакція НАТО на атаку дронів РФ 29 травня Фото: Скриншот

Тим часом глава МЗС Румунії Оана Цою написала в X, що РФ вчинила "ескалацію" і румунська влада справді активізує переговори, щоб отримати від Альянсу нові антидронові можливості: деталі не вказані.

Що сталось у Галаці 29 травня

Про інцидент у Румунії стало відомо близько 3 год 29 травня. Місцеве медіа Faytuks Network опублікувало фото з пожежею на горішньому поверсі будинку та повідомило, що сталась атака невідомого дрона у місті Галац. Згодом уточнили, що отримали поранення двоє людей у квартирі на 10 поверсі.

На подію відреагувало Міністерство оборони Румунії. Відомство заявило, що по будинку в Галаці вдарив російський дрон, ймовірно, "Герань-2" [несе до 50 кг вибухівки — ред.]. Під час удару здетонувала бойова частина та почалась пожежа. Також з'ясувалось, що у небо підняли два літаки F-16, які мали дозвіл на ураження цілей. Відомство запевнило, що у трьох районах, прилеглих до української території, Тулча, Галац та Браїла, оголосили попередження для громадян, а на місці удару працюють пожежники та інші відповідні служби. Також уточнили, що з'ясують усі деталі та дізнаються, чому дрон не збили.

"Безпілотник, який спричинив інцидент у Галаці, був виявлений о 1:46 ночі за 19 км на схід від Рені. Він увійшов у повітряний простір Румунії о 1:52 ночі, був втрачений з радарів о 1:56 ночі, подолавши близько 10 кілометрів у національному повітряному просторі", — пролунало під час брифінгу.

Де сталось влучання в Галаці

OSINTер та журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов встановив координати будинку, по якому вдарив дрон ЗС РФ. Влучання — у точці 45.432212, 28.048286. 12-поверхівка стоїть на березі Дунаю у південній частині міста Галац. За 20 км на схід — українське місто Рені, за 60 — Ізмаїл. Крім того, там же проходить кордон з Молдовою: Кишинів не інформував про інциденти в ніч на 29 травня.

Вибух у Галаці — яка точка влучання "Шахеда" РФ в Румунії, 29 травня Фото: DeepState

Тим часом на порталі Digi 24 розповіли про звіт Міноборони Румунії щодо російських атак поблизу кордону з Україною. З'ясувалось, що протягом понад чотирьох років війни зафіксували 90 обстрілів, у тому числі, 28 випадків проникнення БпЛА та 47 випадків виявлення уламків. Третина інцидентів припала на першу половину 2026 року — 32, з них 23 рази підіймали авіацію і 15 разів дрони РФ залітали в Румунію, ідеться у звіті.

Зазначимо, 2 травня в Румунії стався ще один інцидент з російським дроном. Під час атаки "Шахедів" на Україну злітали два винищувачі, щоб знешкодити небезпечну ціль.

Нагадуємо, у квітні уламки БпЛА РФ упали на румунській території: тієї ночі працювали не румунські F-16, а інші літаки.