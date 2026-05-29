Дрон, який впав на будинок у Галаці, виявився російським: у Міноборони Румунії розкрили подробиці атаки

Безпілотник, який у ніч на 29 травня впав на житлову багатоповерхівку у румунському місті Галац, виявився російським. Він залетів у повітряний простір під час атаки РФ на Україну.

На усунення загрози відправилися два румунські винищувачі F-16 за підтримки вертольота IAR 330 SOCAT. Подробиці розповіли у Міністерстві оборони Румунії.

"У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки дронів на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією", — йдеться у повідомленні.

Тоді один з дронів залетів у повітряний простір країни. Його відстежували радари аж до південної частини міста Галац. Коли БпЛА долетів до нього, то впав на дах однієї з житлових багатоповерхівок, спричинивши займання на місці.

"Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні в складі Повітряної поліції, о 01:19 злетіли з 86-ї авіабази у Фетешті за підтримки вертольота IAR 330 SOCAT румунських ВПС. Пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу тривалості тривоги", — пояснили у відомстві.

Оповіщення населення RO-Alert було оголошено для повітів Тулча, Галац та Браїла. На місці пожежі працювали спеціалізовані бригади Служби екстреного реагування Румунії (IGSU), Міністерства внутрішніх справ, Румунської розвідувальної служби та Румунської поліції. Всі обставини та подробиці продовжують встановлювати.

Уночі дрон атакував житловий будинок у румунському Галаці: що відомо

У ніч на п'ятницю, 29 травня, румунські ЗМІ повідомили про вибух та пожежу у місті Галац, розташованому неподалік від кордону з Україною. Стало відомо про атаку на житлову багатоповерхівку.

Згодом медіа інформували про 2 постраждалих внаслідок атаки дрона. В обох сталася панічна атака, медики надали їм допомогу на місці.

Варто зауважити, що російські дрони вже порушували повітряний простір Румунії. Так, 2 травня країна підіймала два винищувачі F-16 через "Шахед", що влетів на територію.

У квітні цього року під час атаки на Україну уламки дрона з вибухівкою впали у Румунії, спричинивши руйнування.