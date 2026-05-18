В США признались, что не могу и не умеют сбивать дроны над собственными военными базами

На слушаньях в Конгрессе высокопоставленный генерал ВВС США признал, что у военных отсутствуют адекватные средства защиты собственных авиабаз от вторжений беспилотников. И ведомство до сих пор не определило, что вообще потребуется для решения этой проблемы.

Генерал-лейтенант Дэвид Тейбор, заместитель начальника штаба ВВС по планированию и программам, сделал это признание во время слушаний подкомитета по военно-морским силам и Комитета по вооруженным силам. Тогда конгрессмен Клей Хиггинс из Луизианы начала расспрашивать его о вторжении беспилотника над авиабазой Барксдейл, пишет Defence Blog.

База Барксдейл, расположенная недалеко от Боссье-Сити, штат Луизиана, это важный военный объект США. Здесь базируется Восьмая воздушная армия Командования глобальных ударов ВВС, штаб-квартира, курирующая весь бомбардировочный флот службы, включая B-52 Stratofortress и новый B-21 Raider. Так что дроны, которые вторгаются в ее воздушное пространство, представляют потенциальную угрозу для разведки, наблюдения и диверсий в отношении некоторых из наиболее важных объектов военной инфраструктуры, находящихся в распоряжении Соединенных Штатов.

Конгрессмен Хиггинс спросил Тейбора, понимали ли ВВС, что произошло во время вторжения, были ли ответные меры адекватными и, что особенно важно, во сколько обойдется предотвращение подобных инцидентов в будущем.

И генерал был максимально откровенен: "Я не думаю, что имеющихся у них (военных – ред.) ресурсов достаточно для противодействия будущим угрозам, которые мы ожидаем".

Отвечая на ключевой вопрос о том, что на самом деле потребуется для обеспечения безопасности воздушного пространства над Барксдейлом и подобными объектами, Тейбор прямо указал на ограничения существующих знаний. Оказалось, военные США еще разрабатывают планы, как противодействовать атакам дронов на территории США. Потому что закон о противодействии беспилотникам наделяет Министерство обороны определенными возможностями обнаружения и нейтрализации беспилотников на военных объектах внутри Соединенных Штатов. Но эти полномочия на территории страны более ограничены, чем в зоне боевых действий. Это различие имеет огромное значение, когда речь идет о самом простом решении.

Оказалось, что сбить беспилотник над авиабазой в Луизиане — это юридически и политически принципиально иное дело, чем сбить его над Сирией или Ираком. Правила ведения боевых действий, полномочия в отношении воздушного пространства, ответственность за падающие обломки и федеральные авиационные правила ограничивают действия командира базы, независимо от того, как выглядит картина угрозы на радаре.

В результате, как справедливо признал Тейбор, самые мощные военно-воздушные силы мира до сих пор пытаются понять, как юридически и практически остановить полеты потребительских беспилотников над самолетами, которые лежат в основе их ядерного сдерживания.

Вторжение на базу Барксдейл не является единичным случаем. Наблюдения беспилотников над важными военными объектами США стали повторяющейся проблемой безопасности в последние годы, а сообщения об инцидентах на нескольких базах вызывают вопросы о том, используют ли вражеские разведывательные службы коммерчески доступные платформы для разведки или для выявления уязвимых мест в обороне. Характер инцидента на базе Барксдейл, включая то, какие беспилотники использовались, откуда они прибыли и что, если что-либо, они наблюдали или передавали, не был полностью раскрыт публично. Хиггинс отметил во время слушаний, что ему не удалось получить четкий ответ на вопрос о том, какие именно инвестиции необходимы для противодействия этой угрозе.

ВВС США и политики все еще решают, как отбиваться от дронов: использовать РЭБ, сети, просто по ним стрелять, но единого решения нет. Но они отмечают, что пора уже прийти к какому-то согласию, пока якобы безобидные дроны не сменились чем-то более серьезным.

