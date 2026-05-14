РФ копирует модель украинских СБС и готовит 168 тысяч операторов дронов, — Мадьяр

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" заявил, что Россия наращивает количество операторов дронов и фактически копирует украинскую модель. По его словам, российская армия централизованно масштабирует производство беспилотников.

В разговоре с журналистами "Украинской правды" Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, как беспилотники изменили характер войны и почему Россия активно перенимает украинский опыт применения дронов. По словам командующего Сил беспилотных систем, по состоянию на 1 апреля численность личного состава российской армии, который выполнял беспилотные задачи, составляла 100 тысяч человек.

Уже на 1 мая, по его словам, россияне официально декларировали 114 тысяч военных в этом направлении. "Мадьяр" отметил, что в начале 2025 года в России было около 86 тысяч таких специалистов. Таким образом, только за четыре месяца количество операторов и персонала беспилотного направления выросло примерно на 28 тысяч человек.

"До конца года они планируют нарастить беспилотную компоненту до численности 168 тысяч единиц личного состава. В розовых очках характера годового плана мы вообще ставим отметку 200 тысяч. Но с тем темпом, с которым они сейчас движутся, я смею считать, что они той отметки 168 тысяч достигнут", — отметил "Мадьяр".

Также "Мадьяр" заявил, что россияне фактически копируют украинскую модель Сил беспилотных систем. По его словам, собственные наработки РФ имеет лишь в отдельных направлениях, а в большинстве случаев пытается повторить или адаптировать уже готовые украинские решения. Он рассказал, что Россия сейчас формирует собственную группировку Сил беспилотных систем, в которую должны войти большинство беспилотных подразделений вражеской армии.

"Можно ли ими управлять дистанционно централизованно централизованно? Нет. Но подняв уровень командования по тем группировкам до уровня заместителя начальника Генерального штаба вражеской армии, они спилят из российского бюджета миллионы рублей или рублей, из которых часть украдут, а часть направят на централизованное производство средств. И насыщенность средств на полосе увеличится", — отметил "Мадьяр".

В качестве примера централизованного подхода РФ "Мадьяр" привел дрон "Молния". По его словам, российские власти вмешались в процесс ценообразования. Предприятию выписали большой штраф за завышение цен для армии, а впоследствии зафиксировали цену продажи "Молнии" на уровне 1,5 тысячи долларов. Одновременно боевую часть дрона увеличили до 10 килограммов и сформировали государственный заказ на 1,1 миллиона единиц.

а словам Бровди, последствия этого уже заметны на фронте. Он заявил, что среднестатистическая украинская бригада на своем участке может за день фиксировать до 60 дронов "Молния". Командующий подчеркнул, что из-за массовости таких дешевых беспилотников перехватить все цели уже практически невозможно. Именно это, по его словам, и является примером централизованного обеспечения российских подразделений средствами поражения.

"Второй пример — "Шахеды". У них есть по 300-400 штук на ежесуточное использование. Мы же это уже на себе испытываем очень длительный период времени. А это и определяет их производственную мощность, способность логистики и способность применения при наличии всех необходимых компонентов, включая взрывчатку", — указал "Мадьяр".

Третьим примером Бровди назвал мобильные системы радиоэлектронной борьбы. Он рассказал, что во время штурмов российская пехота использует не большие стационарные системы, а компактные переносные РЭБ-комплексы. По его словам, оккупанты могут раскладывать до десяти таких средств на позициях и двигаться под их защитой, формируя своеобразный "купол", через который типичным FPV-дронам сложно прорваться к пехоте.

"Мадьяр" отметил, что производство такого количества систем невозможно организовать на уровне "гаражного кооператива". По его мнению, речь идет о масштабном государственном заказе и текущем серийном производстве, которым Россия буквально насыщает фронт.

Напомним, что Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Украина считает приоритетными удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, а не атаки по Москве 9 мая. По его словам, удары по НПЗ и военным объектам на периферии РФ являются более эффективными из-за более слабой системы ПВО.

Ранее мы также информировали, что Роберт "Мадьяр" Бровди заявил: ликвидация одного российского оккупанта с помощью дронов СБС обходится менее чем в 1000 долларов. По данным Сил беспилотных систем, только за пять месяцев дронами было уничтожено или ранено более 156 тысяч российских военных.