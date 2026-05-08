"Мадяр" рассказал, будет ли атаковать Москву 9 мая: какие цели лучше, чем парад, — The Guardian

Атака дронов по Красной площади в Москве станет символической "пощечиной" Кремлю, сказал командующий Сил беспилотник систем, майор Роберт Бровди "Мадяр". При этом более эффективными бить по целям со слабой противовоздушной обороной, расположенными на периферии Российской Федерации. Какие объекты может выбрать Украина для воздушных атак, вместо того, чтобы бить по параду?

Дроны Сил обороны Украины долетают на расстояние около 2 тыс. км и даже атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае, говорится в материале медиа The Guardian из интервью Бровди. Командующего СБС называют второй приоритетной целью ВС РФ после президента Владимира Зеленского. При этом военный, который устраивает воздушные атаки на РФ, не считает нужным бить по параду в Москве на 9 мая.

Вокруг российской столицы стоит "стена ПВО", и, учитывая это, лучше в это время атаковать незащищенные стратегические объекты, пояснил "Мадяр". По его мнению, вместо Москвы лучше атаковать энергетическую сферу РФ и российскую армию.

"Это лучший удар, на периферии", — привело медиа слова майора.

The Guardian описало визит в командный центр СБС, в котором встретилось с Бровди. Выяснилось, что речь идет о подземном помещении с длинным коридором и жилыми комнатами. Внутри — большой зал, заполненный мониторами: на десятках экранов — кадры преследования и попаданий, которые являются "унизительными для российских военных". Каждое попадание фиксируется в системе Delta, и ежесуточно появляются 12-15 терабайт необработанных видео с дронов, работающих на линии боев.

Перемирие 9 мая — детали работы СБС Роберта Бровди

В статье перечислили удары дронов Сил обороны, которые воплощают описанную тактику ударов по периферии РФ. Среди спецопераций — отработка в Туапсе (четыре раза в течение двух недель), Приморск и Усть-Луга в Ленинградской области, Пермский НПЗ или самолеты под Челябинском. Радиус работы украинских БпЛА достигает 1500-2000 км, признало The Guardian. Бровди при этом отметил, что может надеяться на паузу, а не на прекращение войны, поскольку "Путин больной человек", который держится за власть.

"Пропитанные нефтью облака указывают путь к украинской победе", — считает командующий СБС.

Отметим, в апреле 2026 года президент РФ Владимир Путин начал готовиться к параду на 9 мая и попросил президента США Дональда Трампа поговорить с Украиной о перемирии. После этого появилось заявление президента Владимира Зеленского, который объявил о перемирии не с 8 мая, как хотели в Кремле, а с 6 мая. Впрочем, в Москве проигнорировали это предложение: украинское командование зафиксировало более 2000 нарушений режима прекращения огня. Между тем глава государства сообщил, что Украина"будет действовать зеркально". Вместе с тем в сети появилась серия заявлений чиновников РФ — от МИД РФ до Госдумы. Российские чиновники угрожали"кратным ударом возмездия" по украинцам, если ВСУ попытаются напасть на Москву во время парада.

