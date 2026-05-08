"Мадяр" розповів, чи атакуватиме Москву 9 травня: які цілі кращі, ніж парад, — The Guardian

Атака дронів по Красній площі у Москві стане символічним "ляпасом" Кремлю, сказав командувач Сил безпілотник систем, майор Роберт Бровді "Мадяр". При цьому більш ефективними бити по цілях зі слабкою протиповітряною обороною, розташованими на периферії Російської Федерації. Які об'єкти може обрати Україна для повітряних атак, замість того, щоб бити по параду?

Дрони Сил оборони України долітають на відстань близько 2 тис. км і навіть атакували резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї, ідеться у матеріалі медіа The Guardian з інтерв'ю Бровді. Командувача СБС називають другою пріоритетною ціллю ЗС РФ після президента Володимира Зеленського. При цьому військовий, який влаштовує повітряні атаки на РФ, не вважає за потрібне бити по параду у Москві на 9 травня.

Навколо російської столиці стоїть "стіна ППО", і, з огляду на це, краще у цей час атакувати незахищені стратегічні об'єкти, пояснив "Мадяр". На його думку, замість Москви краще атакувати енергетичну сферу РФ та російську армію.

"Це найкращий удар, на периферії", — навело медіа слова майора.

The Guardian описало візит у командний центр СБС, у якому зустрілось з Бровді. З'ясувалось, що ідеться про підземне приміщення з довгим коридором та житловими кімнатами. Всередині — великий зал, заповнений моніторами: на десятках екранів — кадри переслідування та влучань, які є "принизливими для російських військових". Кожне влучання фіксується у системі Delta, і щодоби з'являються 12-15 терабайт необроблених відео з дронів, які працюють на лінії боїв.

Перемир'я 9 травня — деталі роботи СБС Роберта Бровді Фото: The Guardian

У статті перелічили удари дронів Сил оборони, які втілюють описану тактику ударів по периферії РФ. Серед спецоперацій — відпрацювання у Туапсе (чотири рази протягом двох тижнів), Приморськ та Усть-Луга у Ленінградській області, Пермський НПЗ чи літаки під Челябінськом. Радіус роботи українських БпЛА сягає 1500-2000 км, визнало The Guardian. Бровді при цьому зауважив, що може сподіватись на паузу, а не на припинення війни, оскільки "Путін хворий чоловік", який тримається за владу.

"Просочені нафтою хмари вказують шлях до української перемоги", — вважає командувач СБС.

Перемир'я 9 травня — деталі

Зазначимо, у квітні 2026 року президент РФ Володимир Путін почав готуватись до параду на 9 травня та попросив президента США Дональда Трампа поговорити з Україною щодо перемир'я. Після цього з'явилась заява президента Володимира Зеленського, який оголосив про перемир'я не з 8 травня, як хотіли у Кремлі, а з 6 травня. Втім, у Москві зігнорували цю пропозицію: українське командування зафіксувало понад 2000 порушень режиму припинення вогню. Тим часом глава держави повідомив, що Україна "діятиме дзеркально". Разом з тим у мережі з'явилась серія заяв чиновників РФ — від МЗС РФ до Держдуми. Російські можновладці грозили "кратним ударом відплати" по українцях, якщо ЗСУ спробують напасти на Москву під час параду.

Нагадуємо, 8 травня аналітики Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm пояснили, чому РФ не вдарить по Києву "Орєшніком" на 9 травня і як з цим пов'язаний Китай.