У РФ пригрозили "ударом відплати" через атаку 9 травня по Москві: що заявили у Держдумі

Депутат Державної думи Російської Федерації Андрій Колесник заявив, що Україна постраждає від потужного удару, якщо насмілиться атакувати 9 травня Москву. Заява російського посадовця з'явилась після того, як безпілотники FP-1 долетіли майже до Красної площі, де готують парад з нагоди так званого "дня перемоги". Чим РФ пригрозила Україні через атаку на Москву та через відкидання перемир'я, запропонованого президентом Володимиром Путіним?

Виступ Колесника з'явився як відповідь президенту України Володимиру Зеленському, написало росЗМІ News.ru. Зі слів російського топпосадовця, очільника комітету Держдуми з оборони, український президент отримає потужну реакцію РФ через можливу атаку дронів на парад 9 травня у Москві.

Політик з РФ у коментарі росЗМІ кілька разів обізвав Зеленського, оскільки йому не сподобалась допомога, яку Україна отримує від країн ЄС. Колесник заявив, що буде "удар відплати", якщо раптом станеться атака дронів на московський парад. На думку топполітика РФ, удар відплати буде "серйозним та кратним".

9 травня у Москві — погрози Андрія Колесника, 4 травня Фото: Скриншот

Колесник не уточнив, якою зброєю ЗС РФ можуть вдарити по Україні. Найпотужніша зброя, якою Кремль стріляв по українцях, — це балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", якою 8 січня 2026 року "відплатили" за вигадану "атака" на резиденцію Путіна на Валдаї.

Тим часом реакція сенатора РФ з'явилась після виступу Зеленського у Вірменії. Під час вітального слова глава держави нагадав про перший при Путіні парад у Москві без військової техніки й про те, що удар дронів все ж може статись.

9 травня у Москві — деталі

Зазначимо, президент Путін в очікуванні атаки дронів на Москву 9 травня звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією перемир'я. При цьому у Білому домі не зробили кроків, щоб вплинути на Київ, а Київ заявив, що не отримував пропозиції від РФ та готовий самостійно вирішити, бити чи не бити по параду на Красній площі. Водночас з'явився коментар речника Путіна Дмитра Пєскова, який заявив про оголошення одностороннього перемир'я без узгодження з Україною.

4 травня стало відомо про наліт дронів на Москву. У російських пабліках з'явились кадри з нічної столиці РФ: чути звуки вибухів та стрілянину. На одному з записів фігурують уламки БпЛА, який упав посеред проїжджої частини. Інші кадри показали ураження багатоповерхівки в елітному районі Москви, розташовному за 6-7 км від Кремля. Мері Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю атакували три дрони: аналітики встановили, що ідеться про FP-1, які несуть 120 кг вибухівки на відстань понад 1000 км.

Нагадуємо, 3 травня медіа розповіли про плани Кремля щодо захисту Москви від удару дронів на 9 травня: серед іншого, ішлося про нарощення ППО до 280 од. 4 травня аналітики пояснили, які російські установки ППО пройшли дрони FP-1, щоб дістатись до центру столиці РФ.