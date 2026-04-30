Проведуть парад і відновлять атаки: Зеленський не отримував пропозицій щодо перемир'я на 9 травня

Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо можливого перемир’я з Росією до 9 травня, попри інформацію про такі обговорення на міжнародному рівні. У Києві припускають, що йдеться про короткострокову паузу, яка може бути використана Росією для власних цілей.

Як розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Bloomberg 30 квітня, українська сторона не отримувала ані офіційних, ані неофіційних сигналів від Росії чи США щодо запровадження припинення вогню напередодні 9 травня. За його словами, інформація про можливе перемир’я з’явилася після контактів між лідерами Росії та США, однак жодної конкретики наразі немає. У зв’язку з цим українським дипломатам доручено звернутися до американської сторони для уточнення деталей.

Також Зеленський зазначив, що наразі незрозуміло, про які саме строки може йтися. Водночас він припустив, що Кремль може прагнути короткого, одно- або кількаденного перемир’я, аби забезпечити проведення військового параду в Москві без загроз.

Відео дня

"Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновити атаки… Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичним обманом з боку Російської Федерації", , — сказав Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що Україна не підтримує формати тимчасового припинення вогню, які можуть бути використані як тактична пауза для подальшого відновлення бойових дій. Та все ж Київ готовий підтримувати реальні ініціативи, спрямовані на тривале припинення вогню, захист цивільного населення та гуманітарні процеси, зокрема обміни полоненими.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що Україна перебуває у стані очікування щодо можливого відновлення мирних переговорів із Росією, однак наразі жодних нових сигналів із цього приводу не надходило. За його словами, перебіг переговорного процесу значною мірою залежить від розвитку ситуації на Близькому Сході, зокрема довкола Ірану.

Президент також зазначив, що американські представники розглядають можливість візиту до Києва та підтримують контакти з українською стороною, однак поки що немає розуміння, коли і де можуть відбутися нові переговори.

В цілому, мирний процес фактично зайшов у глухий кут після останнього раунду переговорів у середині лютого. Додатковим фактором ускладнення стали події на Близькому Сході. Попри це, сторони продовжують обміни полоненими, хоча загальна ситуація не демонструє суттєвого покращення.

Окремо Зеленський закликав міжнародних партнерів зберігати санкційний тиск на Росію та не піддаватися спробам його послаблення. За його словами, Росія може порушувати питання зняття окремих обмежень, зокрема у фінансовій сфері, що становить ризики для України.

Фокус писав, що 30 квітня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про нібито можливість запровадження перемир’я між Україною та Росією, яке може почати діяти з 9 травня. Цього ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив українським представникам встановити контакт із командою президента США Дональда Трампа, щоб уточнити деталі російської ініціативи.

Раніше у Міністерстві оборони РФ заявили, вщо ійськовий парад 9 травня у Москві цього року відбудеться без участі колони військової техніки через поточну "оперативну обстановку". У відомстві уточнили, що в заході візьмуть участь лише піші підрозділи, зокрема курсанти та військовослужбовці різних родів військ.