"Я запропонував невелике перемир'я": Трамп прокоментував розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що це він запропонував главі Кремля оголосити перемир'я до 9 травня.

Дональд Трамп заявив під час зустрічі з астронавтами "Артеміди II", що його російський колега Володимир Путін під час телефонної розмови 29 квітня обговорювали війну в Україні і саме він "підкинув" ідею з перемир'ям, пише CNN.

Путін і Трамп обговорювали війну в Ірані, і глава Кремля запропонував забрати оббагачений уран із Тегерана, але Трамп дав зрозуміти, що його більше цікавить врегулювання війни в Україні.

"У мене була довга розмова з президентом Путіним. Я запропонував невелике перемир'я, і я думаю, що він може піти на це. Він може оголосити про щось, пов'язане з цим. Він уже оголосив про це?" — сказав Трамп. Журналіст забарився з відповіддю і тоді Трамп продовжив: "Ні, я запитав його про це. Навіть якщо це буде зовсім невелике перемир'я. Гине так багато людей, це просто безглуздо".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп і Володимир Путін півтори години розмовляли телефоном. І у версії Кремля це Путін сказав Трампу про готовність "оголосити перемир'я на період Дня Перемоги, Трамп це підтримав".

Раніше стало відомо, що під час візиту короля Чарльза президент США шепотівся з ним перед чаюванням і повідомив, що "Путін хоче війни".