"Путін хоче війни": про що шепотілися король Чарльз і Трамп перед чаюванням

Спеціаліст із читання по губах розкрила, про що говорили президент США і король Великої Британії, позуючи фотографам на галявині перед Білим домом. Виявилося, що Дональд Трамп намагався поговорити про політику, війну в Україні та свій бальний зал.

Президент США і перша леді Меланія Трамп привітали короля Чарльза і королеву Каміллу на Південній галявині Білого дому. І їхні перші репліки не були чутні журналістам, але фахівець з читання по губах Нікола Хіклінг повідомила Daily Mail, що під час короткої розмови президент згадав як суботню стрілянину на вечері для кореспондентів Білого дому, так і тривожні новини про Володимира Путіна.

Король Чарльз зустрівся з президентом США в Білому домі

"Ця стрілянина..." — вимовив Трамп.

"Я б вважав за краще не стояти тут занадто довго. Мені здається, мені тут не місце", — відповів король.

Потім Трамп запитав короля, чи все з ним гаразд, додавши: "Це не до добра".

Відео дня

"Я не був готовий, але тепер я готовий", — також заявив президент США.

Потім Трамп змінив тему, повідомивши Чарльзу, що підтримує контакт із російським лідером.

"Зараз я розмовляю з Путіним, — сказав Трамп. — Він хоче війни".

Король Чарльз зазначив, що вони обговорять цю тему пізніше.

Але Трамп продовжив.

"У мене таке відчуття... що якщо він зробить те, що сказав, то знищить усе населення", — попередив Трамп.

Монарх знову спробував змінити тему розмови.

"Іншим разом", — сказав король Чарльз.

Президент США також вказав на ділянку Південної галявини, де буде побудовано новий бальний зал Білого дому, зазначила Нікола Хіклінг. І запропонував подивитися ближче. На це Чарльз відреагував із гумором: "Упевнений, ви нам усе покажете".

Трамп відповів: "Вірно, ви маєте рацію".

Потім перша леді та її чоловік запросили короля і королеву на чай до Зеленої кімнати Білого дому. Але перед цим вони оглянули новий вулик для бджіл у формі Білого дому та город, висаджений першою леді Мішель Обамою 2009 року. Що пари обговорювали під час чаювання — невідомо. Журналісти на зустрічі не були присутні.

Фото: Twitter/The White House

Трамп показав королю вулик і бджіл

Потім члени королівської сім'ї попрямували в резиденцію посла на Посольській вулиці у Вашингтоні, округ Колумбія, на прийом у саду.

Більш офіційна програма зустрічей Трампів із британським монархом відбудеться 28 квітня і міститиме більш урочисту церемонію привітання на Південній галявині, за якою відбудеться державна вечеря у Східному залі Білого дому.

Такі заходи безпеки було вжито після замаху на Дональда Трампа під час урочистої вечері з журналістами Білого дому 25 квітня.