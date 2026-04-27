Король Чарльз прибув до США: Трамп пообіцяв монарху повну безпеку (відео)

Чарльз і королева Камілла прилетіли на об'єднану базу Ендрюс, поки в Білому домі ще оговтуються від інциденту на вечорі Асоціації журналістів, коли стався замах на Дональда Трампа.

Король Чарльз і Камілла приземлилися на авіабазі на літаку британського уряду GBNI, відомому в просторіччі як "Baby Voyager", найменшому з урядових літаків. Це державний візит, у рамках якого британський уряд доручив 77-річному монарху повернути колишній блиск так званим "особливим відносинам", хоча дипломати наполягають, що не використовували цей термін протягом 25 років, надаючи перевагу більш відповідному визначенню: "довгострокові", пише Daily Mail.

Король Чарльз і королева Камілла прилетіли до США

Поїздка Їхніх Величностей триватиме чотири дні, яка, як передбачається, була приурочена до 250-річчя підписання Декларації незалежності США. Розпочнеться візит із чаювання з президентом США Дональдом Трампом і першою леді в Білому домі 27 квітня.

У програму їхнього візиту увійдуть день у Нью-Йорку і день у сільській місцевості Вірджинії, а також офіційні заходи, такі як вечеря в Білому домі і виступ короля перед Конгресом. Примітно, але до чаю подадуть традиційні британські сендвічі: з шотландським лососем з лимонною олією, з ростбіфом з хріном, яєчним салатом і маринованим огірком.

Ця поїздка відбувається на тлі скандалу, пов'язаного з безпекою, після того, як увечері 25 квітня озброєний чоловік спробував напасти на президента Трампа на вечері для кореспондентів Білого дому, що зажадало внесення невеликих змін у візит короля і королеви.

Королева Камілла одягла нове рожеве пальто-сукню від Dior, спеціально для цієї нагоди, а також особливу брошку у вигляді британського і зоряно-смугастого прапора, подаровану королеві Єлизаветі мером Нью-Йорка в жовтні 1957 року.

Цю прикрасу, інкрустовану рубінами, смарагдами і діамантами, було подаровано Єлизаветі під час її першого державного візиту до Сполучених Штатів в якості королеви на урочистому обіді мером Робертом Ф. Вагнером від імені міста Нью-Йорка.

Цей державний візит, що відбувся в розпал холодної війни, був покликаний зміцнити дружні зв'язки між Сполученими Штатами і Великою Британією.

Зустріла короля Чарльза III і королеву Великої Британії Каміллу глава протоколу США Моніка Кроулі, сер Крістіан Тернер, новий посол Великої Британії, його дружина леді Тернер і високопоставлені члени посольства. У Вашингтон вони вирушили на кортежі з 29 машин, до якого входили пожежна машина, машина швидкої допомоги і поліцейський автомобіль.

У Вашингтон вони вирушили на кортежі з 29 машин

Незважаючи на драматизм суботньої спроби замаху на Дональда Трампа і той факт, що візит короля спричинив гарячкову перевірку безпеки, американський лідер ясно дав зрозуміти про свою особисту рішучість провести його без сучка і без задирки.

Посол Великої Британії сер Крістофер Тернер заявив, що він "дуже впевнений у тому, що всіх необхідних заходів безпеки вжито", і лише у світлі подій, що сталися, в одну-дві зустрічі було внесено деякі коригування.

Однак оточення, що оточило короля і королеву, є одним із найвищих за всю історію. Також було вжито безпрецедентних заходів безпеки.

Відомо, що Дональд Трамп і перша леді питимуть чай із королем Чарльзом і королевою без журналістів, у присутності лише їхніх найближчих радників.

Потім Чарльз і Камілла приєднаються до прийому в посольстві Великої Британії. Серед цікавих заходів, заплановано поховання капсули часу, яку встановлять під Вашингтонським монументом на Національній алеї в столиці США та розкриють її лише в п'ятсотрічну річницю Декларації незалежності, яка настане через 250 років.

